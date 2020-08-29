Xiaomi تستعرض لنا الجيل الثالث من تكنولوجيا الكاميرا الأمامية المدمجة أسفل الشاشة الخاصة بها

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما كانت الكاميرات الأمامية أكبر عقبة في السعي وراء الواجهة الأمامية الخالية من القطوع أو الثقوب في الهواتف الذكية. أصبح إطار الشاشات في الهواتف الذكية أرق في حين تحولت القطوع في النهاية إلى ثقوب. والخطوة المنطقية التالية هي إخفاء الكاميرات الأمامية أسفل الشاشة، ومن المتوقع أن تقدم شركة ZTE هاتفًا ذكيًا يستخدم هذه التقنية يوم الثلاثاء المقبل الموافق لـ 1 سبتمبر.

يُعد هذا حافزًا كبيرًا للشركات الأخرى، وقد كشفت شركة Xiaomi اليوم أنها ستنضم أيضًا إلى السباق. كشف لنا نائب رئيس الشركة في حسابه الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo أن الجيل الثالث من تكنولوجيا الكاميرا الأمامية المدمجة تحت الشاشة الخاصة بها أصبح جاهزًا أخيرًا للإنتاج الضخم، وعلاوة على ذلك، قام كذلك بنشر مقطع فيديو يكشف عن كيفية عمل التكنولوجيا.

أطلقت الشركة الصينية إسم الجيل الثالث على النسخة النهائية من التكنولوجيا لأن الجيل الأول كان مخصصًا للإختبارات الداخلية فقط، وقد كان الجيل الأول من هذه التكنولوجيا يُعطي نتائج غير جيدة بما يكفي للإنتاج الضخم. الجيل الثالث من هذه التكنولوجيا وصل أخيرًا وأصبح جاهزًا ليشق طريقه إلى هاتف ذكي جاهز ليتم تسويقه على نطاق واسع.

أوضحت شركة Xiaomi كيفية عمل التكنولوجيا في منشور منفصل على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo. تقوم الشاشة بمضاعفة عدد البكسلات فوق الدائرة الصغيرة للحصول على نفس كثافة البكسلات ودقة الألوان مثل باقي أجزاء الشاشة. هي تستعير الألوان من البكسلات المجاورة ولكنها قادرة على إيقاف وتشغيل اللون الأسود أثناء الطلب، في الغالب أثناء تشغيل الكاميرا.

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نظرًا للترتيب الجديد للبكسلات، أصبح بإمكان Xiaomi الآن تطبيق حلها الخاص لكيفية نقل الضوء لتقليل الوهج. الصور المُنتجة من قبل هذه التكنولوجيا واضحة للغاية وتمتاز بألوان مناسبة، ويُشاع أنه لن يتم التضحية بالجودة.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن الإنتاج الضخم للأجهزة المُزودة بهذه الكاميرا الأمامية الجديدة سيبدأ في العام المقبل، ونأمل أن تكون تشكيلة Xiaomi Mi 11 Series أول من يحصل عليها.