موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، نهارا، شبورة مائية صباحا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط احيانا على القاهرة - شبورة مائية صباحا طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس - طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وقالت الأرصاد في بيان، إن حالة الطقس ليلا معتدل على القاهرة والوجه البحري - لطيف على السواحل الشمالية - لطيف على شمال الصعيد - معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء - ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري - نشاط رياح على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 37 25

الاسكندرية 32 25

وادى النطرون 37 23

طنطا 36 23

شبين الكوم 36 23

دمنهور 34 22

بلطيم 33 22

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 37 23

بورسعيد 32 25

دمياط 32 24

الزقازيق 36 23

المنصورة 35 23

الاسماعيلية 37 22

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 25

نخل 36 20

نويبع 37 29

طابا 36 27

كاترين 35 19

الطور 35 26

شرم الشيخ 38 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 29

الفيوم 37 24

بنى سويف 38 24

المنيا 39 23

أسيوط 39 23

سوهاج 40 25

قنا 40 26

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

ادفو 42 27

أبوسمبل 41 26

الوادى الجديد 42 25

شلاتين 38 27

ابو رماد 37 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 28