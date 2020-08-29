كتب: ضياء السقا
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الأحد، نهارا، شبورة مائية صباحا، وطقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط احيانا على القاهرة - شبورة مائية صباحا طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة - طقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس - طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.
وقالت الأرصاد في بيان، إن حالة الطقس ليلا معتدل على القاهرة والوجه البحري - لطيف على السواحل الشمالية - لطيف على شمال الصعيد - معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء - ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على القاهرة والوجه البحري - نشاط رياح على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 37 25
الاسكندرية 32 25
وادى النطرون 37 23
طنطا 36 23
شبين الكوم 36 23
دمنهور 34 22
بلطيم 33 22
مطروح 30 22
السلوم 32 22
سيوة 37 23
بورسعيد 32 25
دمياط 32 24
الزقازيق 36 23
المنصورة 35 23
الاسماعيلية 37 22
السويس 36 24
العريش 32 23
رفح 31 23
رأس سدر 36 25
نخل 36 20
نويبع 37 29
طابا 36 27
كاترين 35 19
الطور 35 26
شرم الشيخ 38 29
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 29
الفيوم 37 24
بنى سويف 38 24
المنيا 39 23
أسيوط 39 23
سوهاج 40 25
قنا 40 26
الأقصر 41 26
أسوان 42 27
ادفو 42 27
أبوسمبل 41 26
الوادى الجديد 42 25
شلاتين 38 27
ابو رماد 37 27
حلايب 34 28
رأس حدربة 34 28
كانت هذه تفاصيل خبر موجة شديدة الحرارة.. الأرصاد تحذر من طقس الأحد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.