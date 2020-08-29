شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عرض بـ20 مليار دولار لشراء TikTok من منصة منافسة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ووفقا لما ذكره موقع "The verge"، قال متحدث باسم TikTok لرويترز بعد هذا التقرير، إنها لم تتلق عرضًا، أو تم الاتصال بها بشأن عرض محتمل.

كما أنهم نفوا الفكرة لبلومبرج أيضًا، وأجابوا "What’s Triller؟" ووصف الصفقة بأنها "غير معقولة".

ومع ذلك جاءت تصريحات شركة Triller على النقيض، والتى أكدت أنها قدمت العرض مباشرة إلى ByteDance وهى مالك المنصة وليس إلى TikTok نفسها.

وجاء بيان Bobby Sarnevesht، الرئيس التنفيذي لشركة Triller كالآتى: قدمنا عرضًا مباشرة إلى رئيس bytance من خلال Centricus وتأكدنا من استلامه.. لم نقدم عرضًا لـ TikTok، ولم يشاركوا في هذا على الإطلاق، لقد قدمنا عرضًا إلى Bytedance ونتعامل مباشرة مع رئيس مجلس الإدارة فقط.

Advertisements

وأضاف تعليقا على رد TikTok: "إما أن الأشخاص الأدنى لا يدركون ما يحدث على أعلى مستوى، أو قد يكون لديهم أجنداتهم الخاصة وليسوا سعداء بقدوم عرضنا".

ولم تعلق TikTok على بيان Triller حتى الآن، لكنها أكدت لـ The Verge أنها لم تتلق عرضًا بنفسها.

كما تم وصفه في الأصل من قبل مصدر بلومبرج، فإن عرض Triller / Centricus سيشهد أن تدفع Centricus لشركة TikTok الأم ByteDance مبلغ 10 مليارات دولار نقدًا مقدمًا، و 10 مليارات دولار أخرى من الأرباح المشتركة لملكية أصول TikTok في الولايات المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا والهند.

ولعل مصير TikTok معلقًا في الهواء منذ أن أصدر الرئيس دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا يطالب الشركة الأم ByteDance إما ببيع أو فصل أجزاء من الشركة الأمريكية، مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي من الشركة التي تتخذ من الصين مقراً لها.