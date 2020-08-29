سعر ومواصفات Asus Zenfone 7 pro – مميزات وعيوب اسوس زينفون 7 برو

Ausu Zenfone 7 pro هو نفسه هاتف Asus Zenfone 7 بمعالج احدث فقط لا شئ آخر. الفرق بين النسخة العادية و النسخة الـPro ضعيف و لكن هاتف Zenfone تجربة جديدة جدًا بسبب كاميراته التي تدور حول محورها لتصبح كاميرا امامية و كيف كانت الشركة تستغل هذه الفكرة في كاميرات هاتفها كما فعلت في Zenfone 6.

سعر Asus zenfone 7 pro هو 70 الف روبية هندية بتحويل العملة و اضافة الضرائب المفروضة. السعر قد يختلف من مكان لآخر ايضًا و لكن بنظرة الى السعر فهي هكذا 800 يورو تقريبًا بالتحويل من العملة الهندية اي 200 يورو فرق سعر كبير جدًا بين الهاتفين لمجرد المعالج. Asus Zenfone 7 pro تجربة جديدة و القرق بينه و بين النسخة العادية ليس كبيرًا. فإن كان فرق الأداء لا يهمك جدًا التزم بالنسخة العادية