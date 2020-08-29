كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تطبيق أمازون سيتيح إمكانية معرفة شكل الأثاث في منزلك قبل شرائه

أمازون تطلق أداة جديدة للواقع المعزز تتيح لك معرفة شكل المنتجات في منزلك قبل شرائها.

تعتمد ميزة التطبيق الجديدة على الصور التي التقطتها لتتيح لك وضع عناصر متعددة من الأثاث افتراضيًا في الغرف داخل منزلك وهي متوفرة حاليًا فقط على نظام التشغيل iOS.

تعتمد الميزة الجديدة الخاصة بأمازون والتي تحمل اسم Room Decorator على Amazon AR View لعام 2017 والتي تتيح لك وضع عناصر فردية معينة في الغرفة.

كما يقال إن Room Decorator يوفر صورًا عالية الجودة بالإضافة إلى ميزة رؤية كيف ستبدو عمليات الشراء المحتملة المتعددة معًا فكل ما عليك القيام به هو التقاط صورة للغرفة التي اخترتها والبدء في إضافة العناصر إليها.

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كما أنه يمكن اختبار الكثير من الأثاث من أمازون ومن بعض البائعين الخارجيين باستخدام هذه الميزة حيث يتم إضافة عناصر جديدة إلى القائمة في كل وقت.

إذا كان لديك تطبيق أمازون للجوال على جهاز iPhone الخاص بك، فتأكد من تحديثه للحصول على ميزة Room Decorator.

ومن المتوقع أن يحصل عليه جميع المستخدمين في غضون أسابيع إلا أنه لا توجد حاليًا أي معلومات حول موعد وصوله إلى الهواتف الحاملة لنظام التشغيل Android.