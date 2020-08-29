تكنولوجيا: OnePlus بدأت العمل على تطوير إصدارها الأول من الساعات الذكية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت أحدث التسريبات عن خطط شركة وان بلس لإطلاق إصدارها الأول من الساعات الذكية خلال الفترة القادمة، حيث أكد مصدر التسريبات على أن الشركة بدأت العمل على تطوير الساعة الذكية بالفعل.

أكد أحد موظفي وان بلس السابقين على أن الشركة كانت قد بدأت على تطوير إصدارها الأول من الساعات الذكية منذ عام تقريباً، لتبدأ المنافسة خلال الفترة القادمة في سوق جديد.

إشتهرت شركة وان بلس بإصدارتها من الساعات الذكية، ومن ثم إنتقلت الشركة مؤخراً للمنافسة في سوق أجهزة التلفاز، حيث أصدرت بالفعل حدد من الشاشات الذكية، كما قدمت وان بلس إصداراتها الخاصة من السماعات اللاسلكية.

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ومن جديد تستعد شركة وان بلس للإنتقال إلى سوق أخر، حيث أكد مصدر مطلع على أن الشركة ستقدم إصدارها الأول من الساعات الذكية خلال الفترة القادمة.

ولقد رصدت تسريبات عن ساعة وان بلس الذكية في قاعدة بيانات IMDA مؤخراً، كما كُشِف عن رقم نموذج ساعة OnePlus Watch قاعدة بيانات IMDA برقم W301GB.

يذكر أن شركة وان بلس بدأت أيضاً في التنوع بإصدارات الشركة من الهواتف الذكية، حيث قدمت الشركة علامة “Nord” التجارية لخط إنتاجها من الهواتف المتوسطة، الذي تستهدف به أسواق جديدة، ومن المتوقع أن تكشف التسريبات لاحقاً عن تفاصيل جديدة حول ساعة وان بلس الذكية المرتقبة.

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