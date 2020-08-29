تكنولوجيا: هواوي تكشف رسمياً عن HUAWEI WATCH FIT بسعر 110 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي مؤخراً عن ساعتها الذكية HUAWEI FIT التي تأتي بشاشة AMOLED، وميزة رصد معدل ضربات القلب على مدار 24 ساعة من بين مجموعة كبيرة من المميزات والتقنيات مع سعر 110 دولار.

تتميز ساعة Huawei Watch Fit الذكية بشاشة AMOLED بحجم 1.64 إنش، مع زجاج منحني 2.5D، كما تأتي بجودة عرض HD أو 280 في 456 بيكسل، بكثافة عرض 326 بيكسل لكل إنش، كما تشغل الشاشة نسبة 70% من إطار الساعة الذكية.

تضم ساعة Huawei Watch Fit زر التشغيل في الجانب الأيسر من إطار الساعة الذكية، كما تقدم هواوي الساعة الذكية بعدد 6 أوجه تدعم ميزة Always-On لدعم المستخدم بمعلومات مستمرة حتى مع عدم تنشيط الشاشة.

كما تأتي ساعة Huawei Watch Fit بميزة التمارين السريع برسوم متحركة على الشاشة، والتي تدعم المستخدم في القيام بتمارين سريعة تشمل 44 تمرين، أيضاً تأتي الساعة الذكية بميزة تعقب عدد 96 من الأنشطة والتي تشمل الأنشطة المعتادة مثل الركض، والسير وركوب الدراجات إلى جانب السباحة.

أيضاً تقدم هواوي Huawei Watch Fit بعدد من التقنيات والمستشعرات التي تشمل GPS مدمج، كما تدعم الساعة الذكية مقاومة الماء 5ATM، أيضاً تأتي الساعة الذكية بخوارزمية جديدة بالذكاء الإصطناعي لرصد معدل ضربات القلب.

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كما تؤكد هواوي على أن مجموعة المستشعرات الجديدة في الساعة الذكية ستعمل على دعم المستخدم في تتبع تقدمه في الأنشطة الرياضية في الوقت الفعلي، كما تعمل على تقييم الأنشطة التي يمارسها المستخدم ودعم المستخدم بمقترحات.

ساعة Huawei Watch Fit تضم أيضاً مستشعر IMU، مع مستشعر بصري لرصد ضربات القلب، ومستشعر capacitive، ومستشعر للإضاءة المحيطة، كما سيتاح للمستخدم تتبع بيانات الأنشطة الرياضية عبر تطبيق هواوي المخصص Health، حيث يمكن للساعة الذكية أن تقدم معلومات عن ضربات القلب على مدار 24 ساعة.

أيضاً من بين المميزات المقدمة في ساعة هواوي مقياس لنسبة الأكسجين في الدم SpO2 ، كما تتضمن واجهة الساعة الذكية ميزة تعقب حالة المستخدم أنثاء النوم Huawei TruSleep 2.0، وميزة TruRelax التي تعمل على قياس توتر المستخدم.

ومن المقرر أن تقدم ساعة Huawei Watch Fit الذكية إشعارات للمكالمات الواردة والرسائل، وإشعارات تطبيقات التواصل الإجتماعي، كما تدعم التحكم في تشغيل الموسيقى من الهاتف، وتحديد موقع الهاتف، كما تستمر الساعة الذكية بعمر شحن حتى 10 أيام، أو 7 أيام من الإستخدام المكثف، و12 ساعة عند تنشيط نظام GPS.

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