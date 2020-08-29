آبل توافق على تسوية بقيمة 9.75 مليون دولار بسبب عيب في تصميم سماعات Powerbeats 2

فاطمة أيت طالب - دبي - وافقت شركة آبل للتو على تسوية الخلاف حول عيب في التصميم أصاب سماعات Powerbeats 2 خارج المحكمة. لم تعترف الشركة بوجود مشكلة بالفعل في سماعات Powerbeats 2 التي تم إطلاقها في العام 2014، ولكنها قالت أن التسوية أسهل وأرخص من اللجوء إلى المحكمة. ونتيجة لذلك، وافقت شركة آبل على دفع 9.75 مليون دولار أمريكي.

قامت شركة آبل بتسويق سماعات الرأس Powerbeats 2 على أنها مقاومة للعرق والماء ومصممة للتحمل. يقول العملاء أن هذا ليس هو الحال بالضبط وأن السماعات تتوقف عن الإحتفاظ بالشحن بعد ” الحد الأدنى من الإستخدام “.

لذلك إذا إشتريت سماعات Powerbeats 2 قبل 7 أغسطس وكنت مقيمًا في الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تتلقى ما يصل إلى 189 دولار أمريكي كتعويض بعد ملء هذه الإستمارة. ومع ذلك، فإن المبلغ الذي ستتلقاه يعتمد على العديد من العوامل بما في ذلك إثبات الشراء وما إذا كانت السماعات قد خضعت لإصلاح تحت الضمان.

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لا يزال يتعين عليك إنتظار جلسة الإستماع النهائية المقرر عقدها في اليوم 15 يناير عندما ستقرر المحكمة أخيرًا ما إذا كانت التسوية البالغة 9.75 مليون دولار أمريكي كافية.