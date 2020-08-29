فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتفين Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra معروضين الآن للبيع وقد حان الوقت لتقديم بعض الأرقام. لخص لنا فرع شركة سامسونج في المملكة المتحدة حال الطلبات المسبقة على الهاتفين المذكورين آنفًا والأرقام تبدو رائعة للغاية.
مقارنة بتشكيلة Galaxy Note 10 Series، نجحت تشكيلة Galaxy Note 20 Series في حصد مبيعات أكثر بنسبة 49 في المئة خلال مرحلة الطلب المسبق، وكان اللون البرونزي هو اللون الأكثر شعبية، فحوالي 46 في المئة من العملاء الذين قاموا بطلب هواتف Galaxy Note 20 Series بشكل مسبق في المملكة المتحدة إختاروا الحصول على اللون البرونزي.
ومع ذلك، لم تذكر لنا شركة سامسونج المبيعات التي حصدها كل من Galaxy Note 20 و Galaxy Note 20 Ultra على حدة. أشارت الأرقام الواردة من الصين إلى أن الطلب على الهاتف Galaxy Note 20 Ultra يفوق الطلب على الهاتف Galaxy Note 20 العادي، على الرغم من أن تلك الإحصائيات تستند على عينة صغيرة من المستهلكين.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تُعلن عن طلبات مسبقة قياسية لتشكيلة Galaxy Note 20 Series في المملكة المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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