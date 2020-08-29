المزيد من صور الهاتف Xperia 5 II تشق طريقها للويب إلى جانب مواصفاته التقنية الكاملة

فاطمة أيت طالب - دبي - من المقرر أن تقوم شركة Sony بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xperia 5 II في اليوم 17 من شهر سبتمبر الجاري. من الواضح أن هذا الهاتف سيأتي ليحل محل الهاتف Xperia 5 الذي تم إطلاقه في العام الماضي، ويبدو أن شركة Sony غير مستعدة للتخلي عن نظام التسمية المثير للجدل حتى الآن.

لقد رأينا مؤخرًا مجموعة من الصور الرسمية المسربة للهاتف Xperia 5 II، واليوم ظهرت المزيد من الصور المسربة لهذا الهاتف إلى جانب قائمة كبيرة من مواصفاته التقنية.

يُقال أن الهاتف Xperia 5 II سيضم شاشة OLED بحجم 6.1 إنش وبدقة +FullHD تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 120Hz، ومعالج ثماني النوى من فئة Snapdragon 865، وذاكرة عشوائية بحجم 8GB، وذاكرة داخلية بحجم 128GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD، فضلا عن بطارية بسعة 4000mAh.

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الهاتف Xperia 5 II سيأتي كذلك مع ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 12 ميغابكسل أيضًا للكاميرا الواسعة الزاوية وبدقة 12 ميغابكسل كذلك للكاميرا المقربة علمًا أن الكاميرا الأساسية ستضم عدسة بفتحة 1.7، والكاميرا المقربة عدسة بفتحة 2.4، والكاميرا الواسعة الزاوية بفتحة 2.2. وعلى ذكر الكاميرات، فالهاتف Xperia 5 II سيكون قادرًا على تصوير فيديوهات 4K HDR بمعدل 120 إطار في الثانية.

الهاتف Xperia 5 II سيمتاز بأبعاد تبلغ 158 × 68 × 8 ملمتر، وسيسترجع منفذ السماعات 3.5mm. عمومًا، سنعرف كل شيء عن هذا الهاتف بشكل رسمي يوم 17 سبتمبر، لذلك لا تنسوا العودة إلينا آنذاك للحصول على التفاصيل الكاملة.