شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل توجه ضربة قاصمة للشركة المطورة للعبة "فورتنايت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلقت شركة "أبل" حساب "إبيك جايمز"، ما يحرم الشركة المطورة للعبة "فورتنايت"، الشهيرة من القدرة على تطوير تطبيقات لمستخدمى "آيفون"، وغيرها من منتجات المجموعة الأمريكية التى حظرت أخيرا التطبيق الخاص بلعبة الفيديو الشهيرة.

ونقلت قناة الحرة عن بيان لشركة "أبل" قولها : "نشعر بخيبة أمل لأننا اضطررنا لإغلاق حساب "إبيك جايمز" على متجر "آب ستور"، لقد عملنا مع فريقهم لسنوات طويلة على عمليات إطلاق وإصدارات".

وتتواجه الشركتان منذ أسبوعين أمام المحاكم وفى الصحافة على خلفية عمولة تتقاضاها "أبل" على عمليات الشراء التي ينفذها مستخدمو "فورتنايت" عبر متجر "آب ستور" الإلكتروني الذي يشكّل ممرا إلزاميا لتحميل التطبيقات على كل الأجهزة المصنعة من "أبل".

وكانت قاضية في كاليفورنيا قررت الاثنين الماضى، أن "أبل" لا يمكنها إقصاء "إبيك جايمز" عن برنامجها للمطورين، لكنها أيّدتها في سحب لعبة الفيديو من متجر التطبيقات الإلكتروني.

وقالت القاضية إن "إبيك جايمز" تبدو "نفسها في وضع صعب" بعد انتهاك بنود عقدها مع المجموعة الأمريكية العملاقة فى مجال التكنولوجيا.

Advertisements

وتماشيا مع قرار القاضية، لم تحظر "أبل" ولوج "إبيك جايمز" إلى برنامج لمطورى البرمجيات لا مفر من استخدامه لتشغيل منصتها "أنريل إنجن"، لتطوير ألعاب الفيديو والتى يستخدمها زبائن كثر لدى الشركة خصوصا الاستوديوهات.

وتدور المعركة بين الجانبين على نسبة العمولة البالغة 30 % التى تقتطعها "أبل" من إيرادات الشركات التي تعرض تطبيقاتها في متجر "آب ستور" لمستخدمي هواتف "آي فون" وأجهزة "آي باد" اللوحية.

وتصف "إبيك جايمز" هذه العمولة بأنها "استبدادية"، وهى حاولت أخيرا الالتفاف على نظام الدفع المدمج بنظام تشغيل "آي أو أس" في آخر تحديثات "فورتنايت"، غير أن "أبل" سارعت إلى سحب اللعبة الواسعة الانتشار من متجرها الإلكترونى، وتقدمت "إبيك جايمز" بدعوى قضائية ضد "أبل" بتهمة استغلال الموقع.

وأوضحت "أبل" أن "المحكمة أوصت بأن تمتثل "إبيك غايمز" لقواعد "آب ستور" بانتظار حل المسألة القضائية، وهي قواعد اتبعوها لسنوات إلى أن أوجدوا هذا الوضع. لكن "إبيك" رفضت ذلك.

وأضافت المجموعة "هذا ليس عادلا لباقي المطورين على آب ستور، كما أنه يضع الزبائن في صلب معركتهم، نأمل في أن نتمكن معاودة التعاون مجددا في المستقبل، غير أن الأمر متعذر حاليا"، وتؤكد "إبيك جايمز" من ناحيتها أن معركتها هي "من أجل المبدأ" وباسم حرية المطورين واللاعبين.

وقالت الشركة إن "أبل تطالب إبيك بالرجوع إلى نسخة فورتنايت التي تستخدم حصرا نظام الدفع التابع لـ"أبل". هذه دعوة لجعل إبيك متواطئة مع أبل في الإبقاء على هيمنتها على العمليات المالية عبر نظام آي أو أس".