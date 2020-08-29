شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا تخطط مجدداً لتصوير فيلم فى الفضاء بطولة توم كروز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تزال وكالة ناسا الأمريكية تدرس احتمال تصوير فيلم سينمائى فى الفضاء، وصرح بذلك مدير ناسا جيم براندنستاين، فى مؤتمر الفيديو الذى عقده الخميس 27 أغسطس لدراسة مستقبل البحوث العلمية على متن المحطة الفضائية الدولية، فيما لم يذكر موعد تطبيق تلك الفكرة.

وقال مدير وكالة ناسا، "إننا بحاجة لتطوير القطاع الخاص على متن المحطات المدارية وسنحتاج إلى رواد فضاء قادرين على أداء مهام تجارية فى الفضاء، وندرس الآن إمكانية استضافة رواد الفضاء المهتمين بتصوير فيلم على متن المحطة الفضائية الدولية".

وأضاف، "لا نستبعد أن يشارك نجم من نجوم هوليوود فى تصوير فيلم فى الفضاء، وفى حال وافق ممثل مشهور على تصوير الفيلم سندعمه فى ذلك لأن هذا الأمر سيلفت الانتباه وسيثير اهتمام المجتمع بمشاكل الفضاء".

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وسبق لـ "برايدنستاين" أن أفاد بإمكانية تصوير مثل هذا الفيلم فى مايو الماضى حين قال فى مدونته على "تويتر" إن ناسا ترحب بإمكانية العمل المشترك مع توم كروز، لتصوير فيلم على متن المحطة الفضائية الدولية، وأعرب عن أمله بأن يشكل الفيلم جيلا جديدا من العلماء والمهندسين سيدفع بهم إلى تحقيق إنجازات جديدة فى مجال الفضاء.

وأكد المتحدث باسم وكالة ناسا أن كروز سينطلق إلى الفضاء وسيبقى على متن محطة الفضاء الدولية، لكنه رفض تقديم المزيد من المعلومات قائلًا: "سنقول المزيد عن المشروع فى الوقت المناسب، وأى شيء آخر سيكون سابق لأوانه".

فيما تم الإشارة إلى التعاون المحتمل بين كروز وناسا لأول مرة من قبل موقع Deadline الذى قال أن كروز وإيلون ماسك رئيس شركة سبيس إكس فى المراحل الأولى من العمل مع وكالة ناسا لفيلم مغامرات فى الفضاء، وقد رد "ماسك" على تغريدة بريدنستين، حيث قال: "ينبغى أن يكون هناك الكثير من المرح.

لكن لم يتم الكشف عن تفاصيل الفيلم، لكنهم قالوا أنه لن يكون ضمن سلسلة Mission Impossible الشهيرة.