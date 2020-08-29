تكنولوجيا: هاتف Poco X3 ينطلق قريباً بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت أحدث التفاصيل التي جاءت عبر Poco حول هاتفها القادم Poco X3، أن هذا الإصدار يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة بدقة 64 ميجا بيكسل، كما تدعم الشركة الهاتف بتقنية الشحن السريع.

تستعد علامة Poco التجارية لإطلاق إصدار جديد من هواتفها الذكية بعنوان Poco X3، ولقد أكد مدير التسويق والمتحدث الرسمي للشركة على أن الهاتف يأتي بمستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، كما شارك أي صورة إلتقطتها عدسات الهاتف.

وتكشف الصورة التي نشرت من Poco عن تقليص حجم الصورة، حيث من المتوقع أن تقدم كاميرة الهاتف لقطات بدقة 16 ميجا بيكسل مع تقنية جمع وحدات البيكسل في نقطة واحدة، كما تظهر واجهة كاميرة الهاتف ببعض ملامح واجهة هاتف F2 Pro مع بعض الإختلافات بالتأكيد.

أيضاً كشف الإعلان التشويقي الثاني للشركة عن تقنية الشحن السريع في هاتف Poco X3، التي تدعم بطارية الهاتف بشكل كامل خلال 65 دقيقة، أي أسرع من آداء الشحن في هاتف Galaxy A71 الذي يستغرق 80 دقيقة لشحن بطارية بقدرة 4500 mAh بشكل كامل، مع شاحن بقدرة 25 W.

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ولقد قدمت Poco هاتف Poco M2 Pro بقدرة بطارية 5000 mAh وتقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 33W، والذي يستغرق 30 دقيقة لشحن 50% من الهاتف، ومن المتوقع وفقاً للإعلان التشويقي أن يأيي هاتف Poco X3 بنفس قدرة البطارية.

من جانب أخر يكشف الرسم البياني في الإعلان التشويقي عن شحن 50% من البطارية خلال 20 دقيقة، لذا تشير بعض التوقعات إلى أن بطارية هاتف Poco X3 تأتي بقدرة 4500 mAh، أو قد يأتي الهاتف بتحسينات في البرمجيات لدعم الشحن بآداء أسرع، لذا نترقب الإعلان الرسمي قريباً لمزيد من التفاصيل.

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