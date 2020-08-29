شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة القمر التابعة لناسا ستنطلق على صاروخ SpaceX والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ستنطلق مركبة هبوط على سطح القمر تابعة لوكالة ناسا متجهة إلى القطب الجنوبي للقمر على صاروخ SpaceX في أواخر عام 2022، وفي وقت سابق من هذا العام، كانت اختارت ناسا Masten Space Systems لإدارة تسليم ثمانية حمولات مختلفة إلى قطب القمر كجزء من برنامج Artemis للوكالة المصمم لإنزال البشر في نفس المنطقة في عام 2024.

ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، لجأت Masten لـ SpaceX لإطلاق القمر XL-1، حيث أعلنت الشركة ذلك.

قال شون ماهوني الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: "إن نجاح إطلاق SpaceX المثبت خلفنا ليس أمرًا رائعًا بالنسبة لنا فحسب، بل إنه أمر رائع لعملائنا"، مضيفا "نتشارك في رؤية مشتركة مع SpaceX وهذا يجعل هذا أكثر من مجرد شراكة.. إنه أشبه بفريق الأحلام."

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تمثل رحلة Masten الدفعة الثانية من برنامج ناسا لتسليم حمولات القمر، حيث ذهب العقدين الأولين في المبادرة إلى شركة Intuitive Machines، التي استأجرت أيضًا SpaceX للتعامل مع الإطلاق، وشركة Astrobotic، التي استأجرت United Launch Alliance، حيث ستبدأ هذه البعثات العام المقبل.

كما ستركز الأدوات الموجودة على مسبار ماستن على مهام مثل رسم خرائط لتكوين القمر ودرجة حرارته، وتصوير جيولوجيا القمر وأخذ عينات من المواد القريبة.

وسيحمل المسبار أيضًا مستكشف صغيرًا يبحث عن علامات الماء على القمر، وكل هذه الخطوات مهمة تمهيدا لهبوط أول رحلة تحمل امرأة على القمر ورجل آخر.