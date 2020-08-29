شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مهمة القمر التابعة لناسا ستنطلق على صاروخ SpaceX والان مع تفاصيل الخبر
ووفقا لما ذكره موقع "space" الأمريكي، لجأت Masten لـ SpaceX لإطلاق القمر XL-1، حيث أعلنت الشركة ذلك.
قال شون ماهوني الرئيس التنفيذي للشركة في بيان: "إن نجاح إطلاق SpaceX المثبت خلفنا ليس أمرًا رائعًا بالنسبة لنا فحسب، بل إنه أمر رائع لعملائنا"، مضيفا "نتشارك في رؤية مشتركة مع SpaceX وهذا يجعل هذا أكثر من مجرد شراكة.. إنه أشبه بفريق الأحلام."
تمثل رحلة Masten الدفعة الثانية من برنامج ناسا لتسليم حمولات القمر، حيث ذهب العقدين الأولين في المبادرة إلى شركة Intuitive Machines، التي استأجرت أيضًا SpaceX للتعامل مع الإطلاق، وشركة Astrobotic، التي استأجرت United Launch Alliance، حيث ستبدأ هذه البعثات العام المقبل.
كما ستركز الأدوات الموجودة على مسبار ماستن على مهام مثل رسم خرائط لتكوين القمر ودرجة حرارته، وتصوير جيولوجيا القمر وأخذ عينات من المواد القريبة.
وسيحمل المسبار أيضًا مستكشف صغيرًا يبحث عن علامات الماء على القمر، وكل هذه الخطوات مهمة تمهيدا لهبوط أول رحلة تحمل امرأة على القمر ورجل آخر.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: مهمة القمر التابعة لناسا ستنطلق على صاروخ SpaceX لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.