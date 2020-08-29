شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تعلن عن مميزات جديدة لـMicrosoft Teams والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدمت شركة مايكروسوفت العملاقة للتكنولوجيا ميزات جديدة لأداة التعاون الخاصة بها Microsoft Teams، ففي منشور على المدونة تم نشره مؤخرًا ، قالت الشركة إنها ستطلق ميزات ستساعد المستخدمين على أتمتة سير العمل الخاص بهم ، والتعرف على السبورات الرقمية بسهولة أكبر وتساعد في تحسين إمكانية القراءة أثناء تصفح الويب.

وقد قدمت مايكروسوفت تطبيق مهام جديدًا في Teams لتوفير عرض مهام موحد عبر أنظمة مايكروسوفت الأساسية مثل Microsoft To Do و Planner و Outlook، ولن يحتاج المستخدمون بعد الآن إلى التنقل بين الأماكن لرؤيتهم جميعًا، وستساعد هذه الميزة في دمج المهام وتحديد أولوياتها جنبًا إلى جنب مع عرض القائمة الجديد الذي يسمح للشخص بتحرير مهام متعددة في وقت واحد.

كما أضافت مايكروسوفت أيضًا إجراءات جديدة إلى Power Automate في Teams، وسيمكن هذا المستخدمين من تبسيط سير العمل، وباستخدام إجراء "إنشاء فريق" الجديد ، يمكن للفرد تكوين فريق جديد كجزء من عملية الأعمال، ويمكن للمرء أيضًا استخدام إشارات @ في التدفقات للتأكد من وصول الرسائل المهمة إلى المستلم المقصود.

Advertisements

كما أضافت مايكروسوفت أيضًا مشغلين جديدين إلى Power Automate، وباستخدام مشغل "لإجراء رسالة محددة" ، يمكن للفرد الآن إنشاء إجراءات رسالة مخصصة لبدء عمليات الأعمال الهامة مباشرة من الرسالة.

وبالإضافة إلى ذلك ، عندما تتم إزالة أحد أعضاء الفريق من الفريق ، يمكن اتخاذ إجراءات محددة - مثل إخطار مالك الفريق، كما أنشأت الشركة التقنية العملاقة صفحة ويب تحتوي على قائمة بالتطبيقات لـ Microsoft Teams التي يمكن أن تساعد في تحسين التعاون والإنتاجية.

كما أضافت مايكروسوفت "Visio كعلامة تبويب" في Teams للسماح للمستخدمين بالوصول إلى المحتوى في مساحة مخصصة داخل قناة أو في دردشة، وأضافت شركة التكنولوجيا أيضًا ميزة جديدة إلى Whiteboard في Teams، كما يمكن للمستخدمين الآن إضافة ملاحظات لاصقة إلى لوحة الرسم.

ويمكنهم أيضًا تحريك الكائنات أو إعادة ترتيبها على اللوحة القماشية من خلال إيماءة السحب والإفلات البسيطة، ولتحسين إمكانية القراءة في متصفح Microsoft Edge ، قدمت مايكروسوفت قاموس الصور، لقد أضاف أيضًا مجموعات تسمح لأحد بالتصدير إلى OneNote. "عند الإرسال إلى OneNote ، يحتفظ كل المحتوى الذي تم تجميعه بتنسيقه ، بحيث تحصل على ارتباطات مرئية وجميع ملاحظاتك منظمة بدقة" ، اقرأ منشور المدونة.