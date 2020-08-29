شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ميزة "سناب شوت" على مساعد جوجل الآن ستذكرك بأعياد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وفقا لما ذكره موقع "the verge" تضيف جوجل إلى تلك القائمة تذكيرات إضافية لأشياء مثل أعياد الميلاد أو العطلات القادمة أيضًا.

سيؤدي عرض Snapshot المحدّث أيضًا إلى توسيع توصياته، حيث كان التطبيق يقترح مسبقًا مقاطع فيديو يوتيوب أو أغاني Spotify، ولكن سيستخدم الإصدار المحدّث بيانات المستخدم الحالية لتقديم أفكار وصفات جديدة أو ملفات صوتية أو مطاعم لطلبها.

سيتم تحديث هذه الاقتراحات على مدار يومك أيضًا، لذلك لن تحصل على اقتراحات لوصفات الإفطار في وقت العشاء.

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كما أنه لجعل Snapshot أكثر فائدة، تضيف جوجل طريقة جديدة للوصول إليها: الآن، يمكنك سحب العرض في أي وقت في تطبيق المساعد بقول "Hey Google، أرني يومي"، بالإضافة إلى الضغط على زر Snapshot داخل التطبيق.

وتعد ميزة الأوامر الصوتية متاحة فقط للعملاء الذين يتحدثون الإنجليزية كلغتهم الافتراضية، ولكن سيتم طرحها لمزيد من اللغات في المستقبل.

وأخيرًا، تضيف جوجل تذكيرات أعياد الميلاد إلى خيارات إشعارات المساعد، فإذا كان أحد أعياد ميلاد جهات الاتصال الخاصة بك، يمكن أن يرسل لك مساعد جوجل تنبيهًا، يوجهك مباشرة إلى بطاقة عمل، حيث يمكنك بسهولة الاتصال أو إرسال رسالة نصية أو غناء أغنية عيد ميلاد مخصصة.

وتتوفر ميزات مساعد جوجل الجديدة الآن في تطبيق Assistant على iOS وأندرويد.