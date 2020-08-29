شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ناسا ترصد مجرة نشطة على بعد 500 مليون سنة ضوئية تشبه مقاتلة حرب النجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت تلسكوبات ناسا مجرة بعيدة حوالى 500 مليون سنة ضوئية، وتقع المجرة ذات المظهر المألوف المسماة TXS 0128 + 554 في كوكبة بعيدة، حيث كشف تحليل انبعاثات الموجات الراديوية عن المجرة النشطة التي تشبه مقاتلة حرب النجوم، وكان قبل خمس سنوات، حدد تلسكوب فيرمي الفضائي لأشعة جاما الذي يدور حول ناسا، أن المجرة مصدر خافت لأشعة جاما.

وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ألقى علماء الفلك منذ ذلك الحين نظرة فاحصة باستخدام مرصد تشاندرا للأشعة السينية الذي يدور حول ناسا وما يسمى بمصفوفة خط الأساس الطويل جدًا (VLBA)، وهي سلسلة من عشرة تلسكوبات راديوية تقع في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

قال ماثيو ليستر، قائد الورقة البحثية وعالم الفلك من جامعة بوردو في ويست لافاييت بولاية إنديانا: "بعد إعلان فيرمي، قمنا بتقريب المجرة بمليون مرة باستخدام الهوائيات اللاسلكية الخاصة بـ VLBA ورسمنا شكلها بمرور الوقت".

وأضاف ليستر، "في المرة الأولى التي رأيت فيها النتائج، اعتقدت على الفور أنها تشبه مركبة الفضاء المقاتلة TIE التابعة لدارث فيدر من Star Wars: Episode IV - A New Hope.

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كما ساعدنا ظهورها على ترددات راديو مختلفة في معرفة المزيد حول كيف يمكن أن تتغير المجرات النشطة بشكل كبير على نطاقات زمنية.

كما تم تصنيف TXS 0128 + 554 على أنها مجرة "نشطة"، لأن نجومها غير قادرة على حساب كمية الضوء التي تنبعث منها، مع إطلاق الطاقة الإضافية على شكل أشعة جاما وموجات الراديو والأشعة السينية.

يعتقد علماء الفلك، أن هذه الانبعاثات الإضافية تنشأ حول الثقب الأسود المركزي الهائل في المجرة، أكبر بمليار مرة من كتلة الشمس، نتيجة لقوى الجاذبية والاحتكاك الذي يسخن الغبار والغاز المحيطين بالثقب.