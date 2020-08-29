شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف موعد وصول بلايستيشن 5 وسعره المنتظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الموقع الصيني MyDrivers تسريبات جديدة حول جهاز بلايستيشن 5 المنتظر، حيث ادعى تقرير جديد أن منصة الألعاب الجديدة ستصل فى 20 نوفمبر المقبل، كما كشف التقرير عن أسعار نسختى PS5 الأولى وهى الأساسية العادية وسيكون سعرها 500 دولار أمريكى بينما النسخة الثانية عديمة الأقراص "الرقمية" ستكون بسعر 400 دولار أمريكى.

وبحسب هذا التقرير فإن ذلك يعني أن الشركة قد أكدت صحة التقارير السابقة التى كشفت أن PS5 سيأتي بسعر أعلى من نسخته الأخيرة التي بلغت 400 دولار، والتى تم الكشف عنها أيضا في نوفمبر هي الأخرى، ما يجعل المزاعم أقرب لاستراتيجية الشركة المتبعة في الكشف عن أجهزتها.

لكن شركة سوني لم تعلق على التقرير، كما أنها لم تكشف عن أي تفاصيل حول موعد الإطلاق أو تفاصيل السعر، ولا يبدو أنها ستفعل قريباً، إلا أنها في نفس الوقت فتحت باب الطلب المسبق على الوحدة عبر موقعها الإلكتروني في الولايات المتحدة ولعدد محدود من المستخدمين سيتم اختيارهم من قبل المتقدمين.

وأشار التقرير إلى أن اختيار العدد المحدد من المستخدمين لشراء PLAYSTATION 5 سيتم وفقاً للمتقدمين في البداية بتسجيل البيانات الخاصة بهم في الصفحة الرسمية لجهاز الألعاب والتي تتوفر في الوقت الحالي في سوق الولايات المتحدة فقط، إلا أن التسريبات تؤكد على أن الشركة ستطلق صفحات مماثلة في أسواق أخرى لتسجيل البيانات الخاصة بالمستخدمين قريباً.