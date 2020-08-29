شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين Microsoft Paint وPaint 3D بنظام ويندوز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المعروف أن نظام التشغيل ويندوز 10 يمتلك تطبيق الرسم الجديد Paint 3D والذى جاء مع Windows 10 Creative Update فى أوائل عام 2017، حيث يعتبر نسخة منفصلة عن تطبيق الرسام الافتراضى الذى يعتبر جزءا من نظام التشغيل ويندوز منذ إطلاقه، وفيما يلى نعرض مقارنة توضح أبرز الفروق بين الإصدارين كما يلى:

Microsoft Paint VS Paint 3D

أول شىء قد تلاحظه هو أن Paint 3D الجديد يفتح أبطأ من برنامج Paint الكلاسيكي، قد لا يكون هذا مهمًا إذا كنت تستخدم البرنامج لفترة طويلة من الوقت بانتظام، لكن قد يكون من المهم إذا كنت تستخدمه لمهام سريعة مثل حفظ لقطة شاشة.

كما يعرض "الرسام ثلاثى الأبعاد" صفحة "البدء" فى قائمة "البدء" مع عدم وجود خيار واضح لتعطيلها، بينما تختفى عند لصق صورة فى التطبيق أو سحب صورة فى الواجهة، فإنها تؤخر البدء أكثر إذا كنت تريد البدء بلوحة قماشية فارغة، ومن الممكن أن تكون الصفحة موجودة فقط أثناء فترة المعاينة وأنه ستتم إزالتها أو الحصول على خيار لإيقاف تشغيله عند إصدار Paint 3D بالكامل.

الشىء الثانى الذى قد تلاحظه هو أن Paint 3D يستخدم واجهة مبوبة فى الأعلى، بينما استخدم برنامج الرسام الكلاسيكى علامات التبويب أيضًا، كان يمكن الوصول إلى جميع الأدوات ذات الصلة باستثناء العرض على شريط أدوات واحد، لكن لم يعد هذا هو الحال فى Paint 3D لأنه يقسم الأدوات على ستة علامات تبويب مختلفة، حيث يتم توفير علامات التبويب التالية من اليسار إلى اليمين:

الأدوات: يسرد أدوات الرسم المختلفة، على سبيل المثال قلم رصاص وممحاة وملء.

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أدوات ثلاثية الأبعاد: أدوات تدعم الوظيفة ثلاثية الأبعاد الجديدة. أنشئ نماذج ثلاثية الأبعاد أو أضفها إلى صورك.

الملصقات: أضف ملصقات إلى صورك.

النص: جميع الوظائف المتعلقة بالنص، على سبيل المثال إضافة نص وتغيير الخطوط وما إلى ذلك متوفرة هنا.

الخلفية: قم بتغيير حجم الخلفية والخيارات الأخرى ذات الصلة بالخلفية.

التأثيرات: قم بتطبيق المرشحات على الصورة.

يوفر Paint 3D وظائف أكثر من الرسام الكلاسيكي، كما تم تحسين التطبيق الجديد للإدخال باللمس؛ جميع الأزرار وشرائح التمرير والمفاتيح كبيرة الحجم ويسهل النقر عليها، وفيما يتعلق بالميزات المفقودة، هناك زوجان.، حيث لا يبدو أن هناك خيار ماسح ضوئي بعد الآن، كما أن خيار تعيين صورة كخلفية لسطح المكتب مفقود أيضًا.

وفيما يتعلق بدعم التنسيق مماثل، لكن الرسام ثلاثي الأبعاد لا يدعم إعدادات الحفظ المسبقة المختلفة للصور النقطية بعد الآن.