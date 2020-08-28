شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 إضافات تساعدك على حماية بياناتك من التتبع أثناء تصفح الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من اهتمام معظم متصفحات الويب بتضمين ميزات تساعد المستخدمين في حماية خصوصيتهم، إلا أنها لا تعمل على منع (أكواد التتبع) تمامًا، وهي أكواد تستخدمها مواقع الويب لتتبع بياناتك ولجمع معلومات حول عادات التصفح واهتماماتك، لإنشاء (بصمة رقمية) fingerprint خاصة بك تحدد هويتك من أجل استهدافك بالإعلانات.

وفقا لما ذكرته "البوابة العربية للأخبار التقنية"، لذلك يوجد عدد كبير من إضافات متصفحات الويب التي تساعدك على حماية خصوصيتك أثناء تصفح الويب، وسنستعرض اليوم مجموعة منها تتيح لك الوصول إلى أكواد التتبع في مواقع الويب وحظرها بسهولة.

إليك 5 إضافات تساعدك على حماية بياناتك من التتبع أثناء تصفح الإنترنت:

إضافة Privacy Badger:

تتيح لك إضافة (Privacy Badger) حذف أكواد التتبع التي تسعى إلى جمع معلومات حول عادات التصفح واهتماماتك، مما يمنع المواقع من مراقبتك ومعرفة ما تقوم به على الويب.

توفر لك هذه الإضافة قائمة بجميع أكواد التتبع التي تجدها أثناء تصفحك للويب، ثم تُرسل طلبًا محددًا لهم بعدم تتبع بيانات التصفح الخاصة بك، وحفظ أنشطتك عبر الإنترنت، وإذا تجاهل أي كود تتبع هذا الأمر، فستقوم الإضافة بحظره تلقائيًا بمجرد رؤيته في 3 مواقع ويب مختلفة تستخدمها.

إلى جانب حظر أكواد التتبع تلقائيًا، تمنع الإضافة أيضًا تتبع النقرات على الروابط الموجودة في مواقع التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك وتويتر، مما يوفر لك المزيد من الخصوصية.

إضافة (Privacy Badger) متاحة مجانًا لمتصفحات: كروم، وفايرفوكس، وإيدج، و Opera.

إضافة Ads Transparency Spotlight:

تتيح لك إضافة (Ads Transparency Spotlight) الحصول على معلومات مفصلة حول الإعلانات التي تظهر في أي موقع ويب تستخدمه، وقائمة بالشركات التي تساعد في عرض هذه الإعلانات، وكذلك المنصات الإعلانية التي تقدم هذه الإعلانات على الموقع، بالإضافة إلى المعلومات الشخصية التي تم استخدامها لعرض هذه الإعلانات لك. وهي متاحة حاليًا لمستخدمي متصفحات: كروم، وإيدج.

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إضافة Ghostery:

تتيح لك إضافة (Ghostery) الوصول إلى جميع أكواد التتبع الموجودة في مواقع الويب التي تتصفحها وحظرها، لمساعدتك في الحصول على تجربة تصفح أسرع وأكثر أمانًا.

كما تعمل ميزة مكافحة التتبع المحسن أيضًا على إخفاء هوية بياناتك لحماية خصوصيتك بشكل أكبر، وتعمل ميزة الحظر الذكي على تسريع تحميل الصفحات وتحسين أداء الصفحة عن طريق حظر أكواد التتبع وإلغاء حظرها تلقائيًا لتلبية معايير جودة الصفحة.

إضافة (Ghostery) متاحة لمتصفحات: كروم، وفايرفوكس، وإيدج، وسفاري.

إضافة Blur:

تقدم إضافة (Blur) مجموعة كاملة من الوظائف المتعلقة بالخصوصية، ابتداءً من إدارة كلمات المرور إلى حماية عنوان بريدك الإلكتروني من مرسلي البريد العشوائي، وكذلك حماية بياناتك من التتبع عن طريق حظر جميع أكواد تتبع الإعلانات التي تجدها في جميع المواقع التي تزورها.

تعمل هذه الإضافة على تشفير كلمات المرور والبيانات الرئيسية من خلال برتوكول التشفير (AES-256)، وتستخدم مفاتيح منفصلة للمصادقة وتشفير البيانات.

إضافة (Blur) متاحة لمتصفحات: كروم، وفايرفوكس، وإيدج.

إضافة UrtlaBlock:

(UrtlaBlock) هي إضافة متاحة لمتصفح جوجل كروم فقط، تتيح لك حماية بياناتك من التتبع أثناء تصفح مواقع الويب عن طريق حظر الإعلانات وأكواد التتبع غير المرئية وملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية في متصفحك، مما يجعل تحميل المواقع أسرع وأكثر أمانًا.