Xiaomi تحقق أرباحًا في الربع الثاني من هذا العام بفضل المبيعات القوية في أوروبا

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة Xiaomi بالكشف عن تقريرها للربع الثاني من هذا العام والنتائج كانت إيجابية للغاية، على الرغم من تباطؤ السوق العالمي بسبب جائحة COVID-19. تمكنت شركة Xiaomi من الحصول على إيرادات إجمالية قدرها 7.7 مليار دولار أمريكي في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 3.1 في المئة مقارنة بالربع الثاني من العام 2019، وزيادة بنسبة 7.7 في المئة مقارنة مع الربع الأول من هذا العام.

بلغت أرباح الشركة 650 مليون دولار أمريكي، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 129.8 في المئة على أساس سنوي و108 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام 2020. وشهدت شركة Xiaomi إنتعاشًا في مبيعاتها خارج الصين، فقد سجلت شركة Xiaomi عمليات تفعيل يومية أكثر لهواتفها الذكية بنسبة 120 في المئة مما كانت عليه قبل الجائحة.

لعبت أوروبا دورًا كبيرًا في الربع الإيجابي لشركة Xiaomi. نمت شحنات Xiaomi في أوروبا بنسبة 65 في المئة تقريبًا مقارنة مع الربع الثاني من العام الماضي. كانت Xiaomi أكبر بائعة للهواتف الذكية في إسبانيا، والثانية في فرنسا والرابعة في ألمانيا.

في السوق الهندي، والذي تم إغلاقه في شهر مارس، شهدت شركة Xiaomi إنخفاضًا بنسبة 28 في المئة على مستوى عمليات تفعيل الهواتف الذكية. لم تعزو الشركة ذلك إلى طلب العملاء، ولكن إلى إنخفاض عائدات الإنتاج المحلي. وتجدر الإشارة إلى أن الهند تُعد تقليديًا أكبر سوق لشركة Xiaomi خارج الصين، ولكن حتى عودة التصنيع المحلي إلى طبيعته، ستكون مبيعات Xiaomi محدودة.

