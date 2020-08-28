شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عمال أمازون يتظاهرون أمام منزل جيف بيزوس للمطالبة بزيادة الرواتب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم عمال شركة أمازون، المملوكة لأغني رجل في العالم، جيف بيزوس وقفة احتجاجية يوم الخميس، اعتراضاً على تدنى أجورهم بحسب تقرير نشره موقع "واشنطن اكسامينر"، بعد أيام من الكشف عن صافي ثروة بيزوس هذا الأسبوع. وأظهر واشنطن اكسامينر بعض من اللقطات على حسابها بتويتر لأشخاصًا قالت إنهم عاملين بشركة أمازون خلال تظاهرهم وإعدادهم "مقصلة" خارج منزل بيزوس في واشنطن.

ووفقا للتقرير، يطالب المتظاهرين بحد أدنى 30 دولارًا في الساعة لأجور العاملين المتعاقدين للعمل بالساعة.

كان مؤتمر العمال الأساسيين قد خطط لمسيرة الى ممتلكات بيزوس يوم الخميس، مع عدد ‏من الطلبات بما في ذلك بدل المخاطر ومعدات الحماية الشخصية و 30 دولارًا كحد أدنى ‏للأجور لجميع الموظفين بالساعة.‏

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وقدرت ثروة جيف بيزوس بأكثر من 200 مليار دولار وفقًا لمؤشر بلومبيرج مما جعله أول ‏شخص لديه ثروة تتجاوز 200 مليار دولار حيث ارتفع صافى ثروة أغنى شخص فى العالم ‏بمقدار 4.9 مليار دولار بعد أن ارتفعت أسهم أمازون بنسبة 2‏‎%‎‏.‏

ويمتلك بيزوس شركة بلو أوريجين وصحيفة واشنطن بوست واستثمارات خاصة أخرى ‏ومع ذلك فإن حصته البالغة 11% فى أمازون تشكل أكثر من 90% من ثروته الهائلة ‏حيث حقق عملاق التجارة الإلكترونية ارتفاعًا كبيرًا فى الطلب على خدماته وسط جائحة‎ ‎كورونا.‏

ومنذ بداية عام 2020، ارتفع سهم أمازون بنسبة 80% تقريبًا وبلغ صافى ثروة بيزوس فى ‏الأول من يناير نحو 115 مليار دولار‎.‎

وبحسب مصادر رفعت أمازون الحد الأدنى للأجور آخر مرة إلى 15 دولارًا في الساعة لجميع ‏الموظفين في أكتوبر 2018.