شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك استخدام هاتفك الذكى للوصول إلى مكان وقوف سيارتك؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أولًا؛ استخدام خرائط جوجل للوصول إلى مكان ركن سيارتك في هواتف أندرويد وآيفون:
في البداية ستحتاج إلى حفظ مكان وقوف سيارتك في خرائط جوجل، كما يمكنك أيضًا تعيين إشعارات لبيانات وقوف السيارة، ولا تختلف الخطوات في هواتف أندرويد وآيفون، كل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التالية:
• بمجرد العثور على مكان مثالي لوقوف سيارتك، افتح تطبيق خرائط جوجل في هاتفك الذكي، وابحث عن موقعك الحالي (النقطة الزرقاء).
• اضغط على النقطة الزرقاء؛ ومن قائمة خيارات الموقع اضغط على خيار (حفظ مكان وقوف سيارتك) Save your parking، سيؤدي هذا إلى وضع دبوس الخريطة في موقعك الحالي ووضع علامة عليه كمكان وقوف.
• تحقق من وجود دبوس الخريطة في الموقع الصحيح، وقم بتكبير الصورة (إذا لزم الأمر) وتأكد من تحديد مكان سيارتك.
كيفية العثور على مكان وقوف سيارتك:
• بعد انتهاء مشوارك، افتح خرائط جوجل في هاتفك الذكي.
• اضغط داخل شريط البحث في أعلى الشاشة.
• اضغط على خيار (مكان الوقوف) Parking location، ثم في أسفل الجهة اليمنى اضغط زر الاتجاهات Directions، لتحديد مكان وقوف سيارتك بسرعة. وسيمحنك ذلك جميع خيارات خرائط جوجل لتجد طريقك إلى سيارتك.
لتعيين إشعارات خاصة بمكان وقوف سيارتك، مثل: المكان الذي وقفت فيه، وفترة الوقوف، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- اضغط على علامة القائمة الموجودة في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة.
- مرر للأسفل حتى تصل إلى خيار (الإعدادات).
- اضغط على خيار (الإشعارات) Notifications.
- اضغط على خيار (Getting around). ثم فعّل خيار (أماكن وقوف السيارة) parking locations من خلال الضغط على زر التبديل المجاور له.
كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: كيف يمكنك استخدام هاتفك الذكى للوصول إلى مكان وقوف سيارتك؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.