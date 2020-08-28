شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لاعبو محاكاة الطيران الخاصة بمايكروسوفت يطيرون خلال إعصار لورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحول لاعبو Microsoft Flight Simulator إلى مطاردين افتراضيين للعواصف، حيث طاروا خلال إعصار لورا مع اقترابه من ساحل الخليج الأمريكي، فبينما تستعد تكساس ولويزيانا لعاصفة، فإن الطقس في الوقت الفعلي داخل Microsoft Flight Simulator يوفر مشهدًا سرياليًا للاعبين.

ووفقا لما ذكره موقع "the verge"، تتجمع عربات المشاة الافتراضية في السماء فوق خليج المكسيك لتطير مباشرة إلى إعصار لورا.

كان اللاعبون يطيرون مباشرة عبر عين العاصفة، حول الحواف الخارجية، وحتى الآن تجمدت الطائرات وتحتاج إلى إزالة الجليد منها.

سمحت المشاهدات الافتراضية للاعبين بتتبع إعصار لورا خلال اللحظات التي سبقت وصوله إلى اليابسة كإعصار من الفئة الرابعة مع رياح تبلغ 150 ميلاً في الساعة.

التقط أحد مستخدمي يوتيوب أيضًا التجربة الافتراضية للطيران عبر إعصار لورا، موضحًا مدى جودة تصوير تكوينات سحابة العاصفة في اللعبة.

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يستخدم Flight Simulator بيانات الطقس في الوقت الفعلي لرسم خريطة للظروف حول العالم لجعل ذلك ممكنًا.

وكانت دخلت Microsoft في شراكة مع شركة Meteoblue السويسرية لرسم خريطة لأنماط الطقس في العالم.

يقسم Meteoblue العالم إلى 250 مليون صندوق، كل منها يقيس سرعة الرياح ودرجة الحرارة والضغط وغير ذلك الكثير.

بينما كانت بيانات الطقس في الأصل ستقتصر فقط على المطارات للطيارين الافتراضيين، تقوم Flight Simulator الآن بتكرار أحداث الطقس في العالم الحقيقي بدقة لا تصدق.

لقد كانت Microsoft Flight Simulator تذهل اللاعبين منذ إطلاقه على الكمبيوتر الشخصي في وقت سابق من هذا الشهر، حيث تستخدم اللعبة بيانات خرائط Bing لرسم خريطة للعالم، جنبًا إلى جنب مع تقنية الجيل الإجرائي المدعومة من Azure لإضفاء الحيوية على أشياء مثل المباني والأشجار.

يتم تمثيل معظم المعالم الرئيسية بشكل جيد في الولايات المتحدة على الأقل، ويمكنك أيضًا الاقتراب من الأفيال والزرافات في رحلة سفاري فوق إثيوبيا إذا لم تكن مطاردة الإعصار من الأشياء التي تفضلها.