طريقة الشراء من امازون التوصيل حتى باب البيت

يصبح الشراء من امازون مغرياً للغاية مع نهاية العام خصوصاً مع فترة العروض المميزة التي تعرف بإسم بلاك فرايدي بالاضافة إلى عروض Cyber Mondey وهي الكنز الحقيقي للمهتمين بالتكنولوجيا والذين يرغبون في شراء قطع جديدة لهم او حتى برمجيات جديدة.

ولكن عندما تفكر في الشراء من امازون للمرة الأولى يتنامى إلى ذهنك سؤال محرج قليلاً ولكن محوري وهو كيف ستصلني البضائع والقطع التي قمت بشراءها ؟ هل الشراء من امازون أمر مضمون ام سأتعرض للسرقة !؟ إذا ماهي طريقة الشراء من أمازون ؟

عزيزي القارئ في هذا المقال سأجاوبك على كل الأسئلة التي ستتوارد إلى ذهنك عن الشراء من امازون وطريقته وكيفية الدفع والشحن وغيرها من الأمور.

ماهي شركة أمازون ؟

شركة أمازون هي شركة أمريكية عملاقة مملوكة لشخص يدعى جيف بيزوس وهو مؤسس الشركة ويعتبر من أغنى أغنياء العالم وقد يكون رقم 1 في الأموال على مستوى العالم، الشركة تأسست لأول مرة في 1996 ومعناها ومعنى شعارها هو تواجد كل المنتجات من A TO Z .

اليوم شركة أمازون واحدة من اكبر الشركات الموجودة عالمياً في مجال البيع بالتجزئة عبر الإنترنت وهي متواجدة بشكل رسمي في المنطقة العربية منذ اكثر من عامين منذ شراءها لشركة سوق.كوم العربية واستحواذها على اصولها حتى انها قامت بتغيير إسم متاجر سوق في الإمارات والسعودية ليصبحا أمازون الإمارات وأمازون السعودية ومن المفترض ان التغيير القادم سيكون من نصيب مصر ليصبح أمازون مصر .

طريقة الدفع لأمازون وهل هي شركة مضمونة ؟

من وجهة نظري الشخصية لا توجد شركة في العالم مضمونة أو آمنة في التعاملات المادية مثل أمازون فهي واحدة من أكثر الشركات ضمناً للأموال وطالما كان البائع من أمازون وحتى إن كانت امازون هي الوسيط فإنك ستضمن أموالك ورجعوها إليك في حالة حدثت أي مشكلة حتى إن قمت بشراء القطع من خارج دولتك وجائتك بالشحن الدولي فإن أمازون ستتكفل بها تماماً.

عندما تقرر شراء بضائع تقبل الشحن الدولي من أمازون فإن الموقع يقوم بحساب كافة التكاليف الخاصة بك ليخبرك بها في النهاية، لن تقوم بدفع أكثر من هذه التكاليف حتى وإن كلفت الشركة اكثر ، في حالة قامت الشركة بدفع مبالغ أقل من الجمارك والشحن فإنها ستقوم بتعويضك وإعادة الأموال إليك.

في حالة حصل أي ضرر للشحنة الخاصة بك أثناء عملية الشحن أو كان هناك أي مشكلة في الشحنة ولم تكن تعمل كمثال فإن امازون ملزمة بعملية اعادة الشحنة ودفع الأموال لشركة الشحن دون اي تدخل منك وستعوض إما بقطعة جديدة أو بالمقابل المادي المناسب لما دفعته في هذه القطعة.

إذا بعد كل هذا هل تظن أن أمازون غير مضمونة ؟ مع العلم ان جميع الامثلة التي ذكرتها في الأعلى قد مررت بها بشكل شخصي.

مميزات الشراء من أمازون :

تمتاز شركة امازون بمجموعة كبيرة من المميزات التي تميزها عن اي شركة أخرى وتجعل الشراء منها امراً أفضل وأكثر مناسبة من أي شركة أو متجر آخر وهذه المميزات هي :

الأسعار المميزة : في الكثير من الأحيان ستجد البضائع على أمازون بأسعار افضل من تواجدها على المحلات التجارية او المواقع المحلية وهذا بسبب عرض الكثير من التجار للأمور عليها ولكن في البداية يجب أن تعرف أن تكلفة الشحن والضرائب يتم اضافتها على سعر القطعة الموجودة امامك.

: في الكثير من الأحيان ستجد البضائع على أمازون بأسعار افضل من تواجدها على المحلات التجارية او المواقع المحلية وهذا بسبب عرض الكثير من التجار للأمور عليها ولكن في البداية يجب أن تعرف أن تكلفة الشحن والضرائب يتم اضافتها على سعر القطعة الموجودة امامك. كل ماتحلم به من البضائع والقطع : يكفي ان تتخيل وجود قطعة ما في عقلك وستجدها تباع على امازون وباسعار مناسبة وافضل من غيرها كما انك ستجد قطع لم تكن تحلم بوجودها على الاطلاق .

: يكفي ان تتخيل وجود قطعة ما في عقلك وستجدها تباع على امازون وباسعار مناسبة وافضل من غيرها كما انك ستجد قطع لم تكن تحلم بوجودها على الاطلاق . سرعة الشحن والتكلفة المخفضة : في الكثير من الاحيان يكون الشحن مع الشركات المتعاقد معها امازون مثل اراميكس او غيرها أفضل من الشحن بعيداً عن امازون وبسعر أقل ويمكنك التعرف على شركات الشحن في الإمارات – مصر – السعودية .

طريقة الشراء من أمازون :

إذا عزيزي القارئ هذا هو ما اتيت لهذا المقال لتعرفه والآن قبل أن نبدأ يجب ان تعرف ان هناك أمر هام يجب ان تمتلكه قبل الطلب من أمازون الا وهو بطاقة بنكية تقبل الدفع والتعامل على الإنترنت .

يجب ان تمتلك بطاقة تقبل الدفع والتعامل على الانترنت حتى تتمكن من الشراء من امازون الخارجي ( الأمريكي والبريطاني وغيرها ) بالاضافة بالطبع لحساب على موقع امازون الذي ترغب بالشراء منه

لاحظ أن أمازون السعودي والاماراتي لا يقبلان الشحن إلى الدول العربية والخارجية حتى الآن لذا لن نتحدث عنهما هنا.

في البداية توجه إلى Amazon.com وهذا هو رابط النسخة الامريكية من الموقع والنسخة الأقدم منه وهو الذي سنتحدث عنه.

إن لم تكن تمتلك حساب قم بعمل حساب جديد Register على الموقع وتسجيل الدخول به- لاحظ ان حسابك في الموقع الأمريكي يمكنك من الدخول على أي نسخة محلية من امازون – .

عندما تدخل إلى الصفحة الرئيسية للموقع قم بالوقوف على المكان المعلم بالمربع الأحمر ليظهر لك القائمة الموجودة بأسفلها ثم الضغط على New Customer ? Start here

عندما تقوم بالضغط عليها ستظهر لك شاشة جديدة كالموجودة بالأسفل لتطلب منك البيانات الخاصة بحسابك قم بإدخالها كما ترغب ثم إضغط على المربع الاصفر.

الآن مبارك لقد أصبحت تمتلك حساب على موقع أمازون والآن كيف يمكنك الطلب من أمازون لمنزلك ؟ لاحظ اننا حتى الآن لم نقم بإدخال أي بيانات خاصة بنا مثل الشحن او البطاقة الائتمانية وغيرها ؟ عندما تقوم بالضغط على المربع الاصفر ستنقل إلى الصفحة الرئيسية والآن يجب ان تركز معي قليلاً

في الجانب الأيسر من الشاشة تحت كلمة أمازون ستجد كلمة Dilver To او قم بالتوصيل إلى – في حالتي لأني مقيم بمصر فإن الوجهة ستكون مصر وهي التي سنتحدث عنها ولكن لن تختلف إن كانت بأي دولة عربية أخرى كما ترى بالصورة بالأسفل

في الوقت الحالي لا بأس بهذا الأمر، الآن لنقوم بالبحث عن السلعة التي نرغب بشراءها من منصة امازون ولتكن مثلاًلابتوب Dell XPS 13

ستقوم بالكتابة في مربع البحث بالأعلى كلمة Dell XPS 13 ثم ستضغط على علامة العدسة لتبدأ عملية البحث وتظهر أمامك النتائج الموجودة كما تراها هنا

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لاحظ الآن بأنني قد قمت بتظليل مجموعة من النصوص أليس كذلك ؟ حسناً هذه النصوص هي التي نرغب بها، في الأعلى بالطبع كلمة البحث الخاصة بنا ثم ستجد كلمة Ships to egypt وبجوارها amazon renewed في الاختيار الثاني .

كلمة amazon Renewed معناها ان القطعة تم تجديدها من قبل أمازون واصبحت مثل الجديدة وتتمتع بضمان كامل من امازون ومن المصنع لهذا فهي كأنها جديدة ولكن الشركة تكتب هذه الكلمة من أجل الشفافية وعدم الغش التجاري

سنقوم الآن بالضغط على الاختيار الثاني وهو Dell XPS 13 9380 لتظهر امامنا الشاشة التالية :

كما ترى الآن هذه هي الصفحة الخاصة بالمنتج ودعونا الآن نركز على الجزء الخاص بالسعر

في الأعلى وباللون البني ستجد سعر القطعة نفسه وهو 1250 دولار وبالأسفل ستجد +202 دولار وهي تكاليف الشحن والتخليص الجمركي لجمهورية مصر

أي أن إجمالي القطعة الذي ستقوم بدفعه بعد الجمارك والشحن هو 1451 دولار تقريباً ومن المتوقع وصولها في الفترة من 9 سبتمبر حتى 22 سبتمبر، بالطبع الإختلاف في المدة الزمنية هذه بسبب مشاكل الشحن والجمارك المصرية وعلى الأغلب لن تمر بها مع باقي البلاد العربية.

سنقوم بالضغط على Buy Now لأننا نرغب في شراء هذه القطعة فقط أو يمكنك الضغط على Add to cart لتبدأ بملئ عربة التسوق الخاصة بك .

هذا سوف ينقلنا إلى الشاشة التالية وهي شاشة ادخال العنوان الخاص بنا ويجب ان يكون بحروف انجليزية

قم الآن بالضغط على كلمة Next حتى تنتقل إلى الخطوة التالية وهي ادخال البطاقة البنكية الخاصة بك ستقوم بإدخال جميع بيانات طريقة الدفع الخاصة بك ولا تقلق فأمازون مضمون للغاية ولا يتعرض لعمليات سرقة البيانات وغيرها من الامور والاهم من ذلك أنه لن يقوم بخصم الأموال منك حتى يتم شحن القطعة الخاصة بك .

عندما تنتهي من عملية ادخال البيانات الخاصة ببطاقة الدفع ستجد أمامك الشاشة التالية قد ظهرت ومن هنا يمكنك اختيار العملة التي ترغب بها، في العادة قم باختيار عملتك المحلية وهي فحالتنا الجنيه المصري Egyptian Pound

إن لم تقم باختيار العملة او قمت باختيار الدولار فإن هذا سيجعلك تخضع لسعر التحويل وعمولة التحويل الخاصة بالبنك الخاص بك والمصدر لبطاقتك، من الأفضل دائماً ان تقوم بحساب هذه الامور يدوياً لأن امازون في العادة يحسب سعر الدولار بسعر مختلف قليلاً عن البنك الخاص بك ولكن هذا يعوض فرق العمولة ويجعل العملية على بطاقتك بالعملة المحلية بدلاً من الدولار .

بعدما تنتهي قم بالضغط على زر Contiune حتى ننتقل إلى المراجعة النهائية للطلب الخاص بنا .

هنا سيطلب منك التأكيد على عنوان الدفع لذا قم باختيار Use this address

الآن ستظهر امامك الشاشة التالية وهي الشاشة الخاصة بالحساب النهائي قبل تأكيد الطلب ودعنا نأخذها قطعة قطعة

في البداية سنأخذ جزء الحساب والسعر والنقود لأنها ما تهمنا :

كما ترى هنا يقوم الموقع بتقسيم الحساب وتفنيطه بشكل كامل، فسعر القطعة نفسها هو 1249 دولار تقريباً ثم تجد سعر الشحن وهو 33 دولار ليكون الاجمالي قبل حساب الضرائب هو 1282.30 دولار تقريباً وليأتي بعد ذلك حساب الضرائب وهي 0 ثم حساب الجمارك وهي 183.27 دولار تقربياً مما يجعل الاجمالي 1465 دولار تقريباً وبعد تحويله بسعر 16 جنيه تقريباً للدولار الواحد يصبح الاجمالي بالمصري هو 23 ألف و828 جنيه مصرياً.

بالطبع هذا السعر مناسب للغاية لهذه القطعة لأنها غير متواجدة في مصر وإن كانت متواجدة فإنها تأتي بأسعار مبالغ فيها للغاية ، يمكنك أيضاً اختيار الحساب بسعر الدولار عن طريق الضغط على علامة USD

والآن لننتقل للجزء الثاني وهو جزء الشحن :

هنا يمكنك اختيار طريقة واحدة من طريقتي الشحن إما الشحن السريع او الشحن الافتراضي، بالنسبة لنا في مصر فإن هذين الاختيارين لن يقدما أي فرق في مدة الشحن ولكن الفارق الوحيد سيكون في الأموال التي ستقوم بدفعها لذا لا مشكلة إن تركتها كما ترغب .

الختام :

قدمنا لكم اليوم طريقة الشراء من امازون وقد انتهينا من شرح الطريقة بالتفاصيل المملة، إتبع هذا الدليل حتى تتمكن من شراء القطع من امازون وايصالها حتى باب منزلك بسرعة وسهولة كبيرة ولن تحتاج إلى التعامل مع شركات الشحن او الجمارك أو اي شركة أخرى ترغب في التعامل معها.

نأمل أن يكون الشحن قد افادكم وامتعكم .