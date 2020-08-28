طريقة الغاء طلبات الصداقة المعلقة على الفيس بوك

يمكنك الغاء طلبات الصداقة المعلقة بكل سهولة على الفيس بوك بأكثر من طريقة وهناك بعض الطرق التي يمكنها أن تزيل طلبات الصداقة على الفيس بوك بضغطة زر واحدة وعن طريق كود واحد تقوم بكتابته داخل موقع فيس بوك ليقوم بهذا الأمر.

اليوم سنقدم لكم أكثر من طريقة تمكنكم من الغاء طلبات الصداقة المعلقة على الفيس بوك والعودة لاستخدام المنصة بطريقة طبيعية، كثرة عدد طلبات الصداقة المعلقة قد يعد سوء استخدام للحساب من قبل منصة فيس بوك وقد يؤدي بشكل كبير إلى توقف الحساب او خسارة بعض مميزاته وإمكانيته.

الغاء طلبات الصداقة المعلقة يدوياً :

هذه الطريقة تعتمد على عملية الغاء طلبات الصداقة بشكل يدوي، بالطبع مثل هذه الطريقة تفيد للغاية إن كنت تمتلك عدد قليل من طلبات الصداقة وليس عدد كبير أو لم تكن تسيء استخدام هذه الخاصية.

لاحظ ايضاً ان جميع الطرق التي سنذكرها اليوم متعلقة بشكل رئيسي بطلبات الصداقة المرسلة من قبلك أنت وليست الطلبات المعلقة منك.

في البداية كل ما عليك فعله هو التوجه إلى الصفحة التالية : https://bit.ly/2EIe0N2 وهي صفحة خاصة بمنصة فيس بوك موبايل ويمكنك فتحها من على أجهزة الكومبيوتر بكل سهولة وهي التي ستظهر لك طلبات الصداقة المعلقة بطريقة سهلة .

عندما تقوم بفتح هذه الصفحة ستجد أمامك الشكل التالي وهي الواجهة الخاصة بطلبات الصداقة المعلقة من على المنصة أو طلبات الصداقة التي لم يقبلها بعد الأشخاص التي أرسلتها إليهم.

الآن كل ما عليك فعله هو الضغط على كلمة Cancel الموجودة أمام إسم المستخدم الذي قمت بإرسال الطلب إليه.

إزالة طلبات الصداقة بطريقة تلقائية :

الطريقة الأولى التي ذكرنها مفيدة إن كنت مثلي لا تمتلك طلبات صداقة معلقة كثيرة ولكن إن كنت تمتلك مجموعة كبيرة من هذه الطلبات وترغب في إزالتها سيكون استخدام الطريقة اليدوية مزعجاً بعض الشيء وغير عملي ولهذا إليكم طريقة تلقائية.

في البداية توجه إلى الصفحة التالية ( نفس الصفحة السابقة ) ولكن بدلاً من أن تضغط على طلب الإلغاء يدوياً قم بالضغط على زر F12 على لوحة المفاتيح الخاصة بك .

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سيؤدي هذا إلى ظهور الصفحة أمامك بالشكل التالي :

الآن قم بالضغط على كلمة Console ثم قم بلصق الكود الذي سأتركه لكم في الأسفل ثم قم بالضغط على زر Enter.

بعدما تقوم بإدخال الكود ستجد الصفحة تحولت أمامك إلى الشكل التالي :

الآن قد تم حذف جميع طلبات الصداقة المعلقة التي قمت بإرسالها ويمكنك إعادة إرسالها مجدداً إن كنت ترغب في ذلك أو العودة لاستخدام الفيس بوك بشكل طبيعي فسبب الحظر الخاص بك قد تم إزالته .

أما عن الكود الذي استخدمناه لهذه العملية فهو كتالي:

var inputs = document.getElementsByClassName(‘_54k8 _52jg _56bs _26vk _2b4n _56bt’); for(var i=0; i

نأمل أن يكون الموضوع قد أعجبكم وساعدكم على التخلص من حظر الفيس بوك بسبب طلبات الصداقة المعلقة .