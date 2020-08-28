آيفون 12 أغلى من 11 وبدون Earpods ووحدة طاقة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ 14 دقيقة

آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2020 8:05 مساءً

قد يبدو غريبا للبعض أن رغم جائحة كورونا، فإن العالم يتلهف منتظرا النسخة 12 من جهاز آيفون المصنع من شركة آبل، التي ستطرح هواتفها في شهر تشرين الأول بعد أن كان مقررا طرحه الشهر المقبل وذلك بسبب ظروف استثنائية لوباء كورونا المستجد.

ويتساءل محبي أجهزة آيفون الذين ينتظرون صدور الهواتف الجديدة بفارغ الصبر عن ميزات الهواتف أيفون 12 وآيفون 12 برو وآيفون 12 ماكس وآيفون 12 برو ماكس، حيث لا تزال المعلومات غير متوفرة بسكل كامل إن من ناحية السعر والمواصفات بشكل عام.

أكد تقرير جديد صادر عن محللين في (TrendForce) هذا الأسبوع التقارير التي تفيد بأن هاتف iPhone 12 سيشحن بدون ملحقات مثل (EarPods) السلكية ووحدة الطاقة، كما يتحدث التقرير أيضًا عن خطط تسعير آبل لهواتفها.

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يضم (TrendForce) مجموعة متنوعة من التقارير الأخرى وتقترح أن تقوم آبل بشحن iPhone 12 بدون شاحن في العلبة وبدون سماعات (EarPods) سلكية، حيث أفاد محللون آخرون، مثل (Ming-Chi Kuo)، عن هذا في الفترة الماضية، واقترح (Kuo) أن تبيع شركة آبل وحدة الطاقة بقوة 20 واط بشكل منفصل.

ويلقي التقرير أيضًا بعض الضوء على إستراتيجية التسعير المحتملة لشركة آبل لجهاز iPhone 12. ووفقًا لما ذكره (TrendForce)، إليك كيفية قيام آبل على الأرجح بتسعير تشكيلة هاتفها المرتقب:

iPhone 12: يبدأ سعره بين 699 دولارًا و 749 دولارًا.

iPhone12 Max: يبدأ السعر من 799 دولارًا إلى 849 دولارًا.

iPhone12 Pro: يبدأ السعر بين 1049 دولارًا و 1099 دولارًا.

iPhone12Pro Max: يبدأ السعر من 1149 دولارًا إلى 1199 دولارًا.

إذا تبين أن هذه التوقعات من (TrendForce) صحيحة، فإن هذه الأسعار ستمثل زيادة في الأسعار على أساس سنوي بالنسبة لجهاز iPhone 12 مقارنة مع (iPhone 11)، ويعود السبب لمكونات شبكات الجيل الخامس الأكثر تكلفة.