قبل شراء الدرونز..تأكد من وجود هذه الصفات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:16 مساءً - منذ 47 دقيقة

آخر تحديث: 28 - أغسطس - 2020 7:41 مساءً

لا شك في أن طائرات الدرونز شكلت ثورة في عالم التصوير الفوتوغرافي والفيديو، فاليوم بتنا نلتقط ما كان لا يمكننا التقاطه سوى بمعدات ضخمة أو طائرات هيليكوتر مكلفة جدا، بينما اليوم من خلال قطعة صغيرة نتحكم فيها من الأرض نلتقط أدق الصور بأفضل جودة من الزواية التي نراها مناسبة مهما كانت بعيدة أو دقيقة.

وأتاحت الدرونز للمصورين المحترفين التقاط أجمل اللقطات، مما زاد من حدة المنافسة فيما بينهم، إن كان في تصوير المناسبات والمدن والمشاريع الضخمة وغيرها.

لذلك يعمد الهواة والمحترفين إلى اقتناء طائرة “الدرونز” لتطوير عملهم من خلال نقلة نوعية تضفيها صورة الدرونز عن غيرها من كاميرات التصوير.

وبسبب كثرة العلامات التجارية في الأسواق، تأكد قبل شراء “الدرونز” من توفر 5 صفات أساسية فيها:

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النطاق:

التحليق باستخدام الدرونز والتقاط الصور والفيديوهات يعتبر طريقة مثيرة، لأنها تشبه امتلاك لعبة يمكنك اللعب بها، لكن عندما تشتريها عليك التحقق من النطاق الذي يمكن أن تذهب إليه قبل أن تفقد السيطرة عليها.

عمر البطارية:

يتم استخدام الدرونز بشكل أفضل عندما يكون لديك أسلوب حياة نشط، وترغب في زيارة الهواء الطلق لالتقاط صور للمناظر الطبيعية الجميلة من حولك، خاصة عندما تذهب في مغامرات لساعات طويلة، ولا يمكنك تحمل إنتهاء شحن الدرونز عندما تكون في أمس الحاجة إليها.

لذلك قبل القيام بعملية الشراء، تحقق من عمر البطارية وتأكد من أنها تناسب احتياجاتك، ولا تدع اللحظات الجميلة تمر عليك بسبب بطارية لا يمكن الاعتماد عليها وتحتاج إلى إعادة شحن بشكل مستمر.

جودة الكاميرا:

يمكن أن تبدو الدرونز على أنها لعبة رائعة، ولكنها في الأساس كاميرا، لذا فإن إحدى أهم المزايا التي يجب عليك التحقق منها هي جودة الكاميرا، ومن الأفضل التقاط المناظر الطبيعية والصور الكبيرة الحجم بدقة عالية، لذا اختر الكاميرات ذات الدقة العالية للحصول على صورة رائعة.

الأمان:

معظم الدرونز العالية الجودة باهظة الثمن، لذلك قد ترغب في شراء واحدة يمكن أن تدوم لسنوات للحصول على قيمة أموالك، لذلك يجب عليك التأكد من أنها لن تتحطم أو تضيع أو يتم تدميرها أثناء تشغيلها، لذا يجب أن تغطي المستشعرات جميع الزوايا الأربع حتى لا تصطدم بأشياء أخرى، ويجب أن تعطيك الأداة تحذيرًا إذا كانت هناك عوائق بالقرب منها حتى تتمكن من إجراء التعديل اللازم، حيث تحوي معظم الدرونز على هذه الميزة في إعلاناتها، ولكن تأكد من إجراء اختبار فعلي قبل الشراء.

الحجم والتصميم:

لا يهم حجم الدرونز لأن الأمر يعتمد على كيفية استخدامها، وعلى الرغم من أهمية ذلك، إلا أنه يجب عليك التفكير في الحجم الصغير الذي يكفي لتوضيبها في حقيبة ظهر، ومع التصميم، يمكنك الاختيار من بين ألوان مختلفة وأنماط شفرة دوارة مختلفة، حيث يؤثر الأسلوب بشكل كبير على الديناميكا الهوائية للدرونز، كما أن بعض التصميمات تعطي طيرانًا أكثر استقرارًا عند إطلاقها في الهواء.