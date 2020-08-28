الصين تهدد بمقاطعة أبل ردا على حظر “تيك توك” و”ويتشات”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 أغسطس 2020 07:16 مساءً - هددت الصين، الجمعة ، من مقاطعة منتجات شركة أبل الأمريكية ردا على قرار حظر التطبيقين الصينيين “تيك توك” و”ويتشات” .

وحذرت بكين، من احتمال مقاطعة منتجات شركة “أبل” الأمريكية في الصين، إذا تم حظر تطبيق “ويتشات” الصيني في الولايات المتحدة، في خطوة تصعيدية وسط توتر متصاعد بين البلدين.

ووقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا في وقت سابق من هذا الشهر يهدد بحظر تطبيق “تيك توك” الصيني متهما إياه بالتجسس لصالح بكين.

ويستهدف مرسوم مماثل منصة “ويتشات” الرئيسية في الصين والتي تملكها مجموعة “تنسنت” العملاقة.

وتمثل التطبيقات الصينية ومنصات التواصل الاجتماعي المملوكة لبكين رعبا كبيرا للإدارة الأمريكية عامة وللرئيس دونالد ترامب على وجه الخصوص، ما دفع خبراء المعلومات حول العالم لفتح الملف الذي طفا فجأة على السطح رغم الكارثة الأكبر وهي تفشي فيروس كورونا.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو ليجيان على تويتر “إذا تم حظر ويتشات في الولايات المتحدة فلن يكون هناك سبب يدعو الصينيين إلى الاحتفاظ بأجهزة آيفون ومنتجات أبل”.

ويهدد الأمر التنفيذي لإدارة ترامب بحظر أي معاملة مالية من جانب كيان أمريكي مع “ويتشات” ما قد يجبر “أبل” بحكم الواقع على إزالة التطبيق من منصة “آب ستور” الخاصة بها.

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وتباينت ردود الفعل الجمعة على مواقع التواصل الاجتماعي في الصين.

وكتب أحد المستخدمين على منصة “ويبو” المشابهة لمنصة “تويتر” المحظورة في الصين “أنا أستخدم منتجات أبل لكنني أحب بلدي أيضا”.

وعلّق آخر “بغض النظر عن مدى جودة منتجات شركة أبل، يبقى آيفون مجرد هاتف ويمكن استبداله، لكن ويتشات أمر مختلف”.

وتضم منصة “ويتشات” ما لا يقل عن 1.2 مليار مستخدم، وهم في الغالب صينيون رغم أن التطبيق متاح بنحو عشرين لغة.

وتحظى منتجات “أبل” بشعبية كبيرة في الصين، أحد الأسواق الرئيسية للمجموعة الأمريكية خارج الولايات المتحدة.

واستحوذت مجموعة “أبل” على 8% من سوق الهواتف الذكية الصينية في الربع الثاني، متخلفة كثيرا عن “هواوي” وفقا لشركة “كاونتربوينت ريسيرتش” للإحصاءات.