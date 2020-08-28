ميزات الخصوصية في نظام iOS 14 قد تُخفض العائدات من إعلانات الفيسبوك إلى النصف

فاطمة أيت طالب - دبي - لطالما روجت شركة آبل لنفسها على أنها تضع خصوصية مستخدميها فوق كل إعتبار وقامت بتضمين العديد من الميزات المصممة لحماية خصوصية المستخدمين في نظامي iOS و MacOS مما أثار إزعاج المعلنين. يبدو أن الشركة لا تبدو منزعجة من تلك الإحتجاجات لأنه من المتوقع أن يقوم نظام iOS 14 بحماية خصوصية المستخدمين أكثر.

لدرجة أن الفيسبوك إضطرت للرد على تغييرات الخصوصية القادمة مع نظام iOS 14 حيث حذرت الشركة معلنيها من أنه قد ينتهي بهم المطاف في الواقع إلى رؤية إنخفاض بنسبة 50 في المئة على مستوى الإيرادات. هذا لأنه في نظام iOS 14، تمنح شركة آبل للمستخدمين خيار منع الإعلانات من تتبع المستخدمين عبر التطبيقات والمواقع الإلكترونية. ونتيجة لذلك، من المحتمل أن يبدأ المستخدمون في رؤية الإعلانات المستهدفة بدرجة أقل.

ووفقا للفيسبوك، فقد صرحت بالقول : ” في حين أنه من الصعب تحديد التأثير على الناشرين والمطورين في هذه المرحلة مع وجود الكثير من الأشياء المجهولة، فقد شهدنا أثناء الإختبارات إنخفاضًا بنسبة 50 في المئة في عائدات الناشر Audience Network أثناء إزالة الإعلانات المستهدفة من حملات التثبيت. في الواقع، قد يكون التأثير على Audience Network على نظام iOS 14 أكبر بكثير، لذلك نحن نعمل على إستراتيجيات قصيرة وطويلة الأمد لدعم الناشرين من خلال هذه التغييرات “.

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من المقرر أن يتم إطلاق نظام iOS 14 في خريف هذا العام، وقد يتم ذلك جنبًا إلى جنب مع تشكيلة iPhone 12 Series القادمة من آبل.