Sony تختار 17 سبتمبر لإزاحة الستار رسميًا عن الهاتف Xperia 5 II

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت شركة Sony اليوم أنها ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن ” منتج جديد ” في اليوم 17 من شهر سبتمبر المقبل، ولكن الهاشتاج #SonyXperia يُشير بوضوح إلى أن الشركة اليابانية ذاهبة لإزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد. الشركة لن تقوم بإحداث ضجة كبيرة بإستثناء أنها ذاهبة للكشف عن الهاتف Xperia 5 II.

وعلى ذكر Xperia 5 II، فقد رأينا في وقت سابق من هذا اليوم صورة رسمية مسربة لهذا الهاتف كشفت لنا أن Xperia 5 II يملك نفس تصميم الهاتف Xperia 1 II الحالي، ولكن هناك بعض الإختلافات.

لنبدأ مع الكاميرا في الخلف، فنحن مسرورين برؤية شعار ZEISS T في مكانه. ومع ذلك، فقد تم إزالة مستشعر Time Of Flight الذي رأيناه في الهاتف Xperia 1 II. وبغض النظر عن ذلك، فمن المفترض أن تكون قدرات كاميرا Xperia 5 II مماثلة لقدرات كاميرا Xperia 1 II.

الإختلاف الآخر هو تواجد زر جديد بجانب زر إلتقاط الصور. وتجدر الإشارة إلى أن Sony تُعتبر الشركة الوحيدة التي لا تزال تٌقدم زر فعلي خاص لإلتقاط الصور في هواتفها الذكية، ولكن هناك الآن زر آخر إضافي بجانب زر التصوير لا نزال نجهل ما هو دوره.

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وبغض النظر عن ذلك، فنحن نلاحظ أن الهاتف Xperia 5 II سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل على الجانب، وبالضبط أسفل أزرار التحكم بالصوت، كما أنه سيحصل على منفذ السماعات 3.5mm على عكس الهاتف Xperia 1 II.

للآسف، لم يكشف لنا Evan Blass عن حجم شاشة الهاتف Xperia 5 II، ولكن الطراز الأصلي جاء مع شاشة بحجم 6.1 إنش، وهو حجم كبير بما فيه الكفاية لعدم تصنيف هذا الهاتف ضمن تشكيلة Xperia Compact Series. ومع ذلك، فقد سمعنا في وقت سابق من هذا العام أن شركة Sony تخطط لتقليص حجم الشاشة إلى 5.6/5.8 إنش، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل Xperia 5 II أصغر هاتف 5G في السوق. ومع ذلك، سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نتأكد من كل شيء.

قبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Sony ستقوم ببث حدث الإعلان الرسمي عن الهاتف Xperia 5 II مباشرة في القناة الرسمية للشركة على اليوتيوب إبتداءً من الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت العالمي.