Xiaomi تفصل لنا التكنولوجيا التي جعلت كاميرا Xiaomi Mi 10 Ultra تتفوق على الجميع

فاطمة أيت طالب - دبي - يتصدر الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra حاليًا قائمة DxOMark لأفضل الهواتف الذكية على الصعيد العالمي على مستوى الكاميرا. تفتخر شركة Xiaomi بهذا الهاتف، وبالتالي فقد نشر الفريق المسؤول عن الهاتف مقالاً تفصيليًا يوضح فيه كيفية عمل الكاميرات لتحقيق أفضل أداء ممكن.

تضم الكاميرا الرئيسية مستشعر بدقة 48 ميغابكسل يمكنه إجراء عملية معالجة HDR الأحادية الإطار على المستشعر نفسه. في الأساس، يتم تجميع البكسلات في ثلاث فئات تشمل التعرض القصير والمتوسط والطويل. يتم دمجها على شكل إشارة HDR حيث يقوم المستشعر بقرائتها سطرًا سطرًا.

Xiaomi Mi 10 Ultra هو أول هاتف من شركة Xiaomi يمكنه تسجيل فيديو HDR10 بفضل المعالجة التي تتم على مستوى المستشعر نفسه. وعلاوة على ذلك، فهو يضم عدسة تتألف من 8 عناصر، مما يقلص من الإنحرافات قدر الإمكان. كل عنصر يُضاف إلى العدسة يجعل عملية الإنتاج أصعب وأكثر تكلفة.

كان تحسين أداء الكاميرا المقربة تحديًا أيضًا. تحتوي الكاميرا المقربة في الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra على مستشعر بدقة 48 ميغابكسل يمتاز بحجم كبير قدره 1/2.32 إنش. كان من شأن هذا المستشعر أن يجعل وحدة الكاميرا سميكة جدًا بحيث لا تتناسب مع هيكل الهاتف، لذلك كان على شركة Xiaomi إستخدام عدسة D-cut لتقليص حجمها. تجعل عدسات D-cut عملية التثبيت البصري للصورة أكثر صعوبة، لذلك إستغرق الأمر عدة محاولات حتى إستطاع المهندسون جعلها تعمل على نحو صحيح.

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الكاميرا الواسعة الزاوية في الهاتف Xiaomi Mi 10 Ultra تضم عدسة بزاوية مشاهدة واسعة تبلغ 128 درجة علمًا أن هذه الكاميرا تستخدم عدسة تتألف من سبعة عناصر لتقليل التشويه، وخاصة في حواف الصورة. يساعد تقليل التشوه في العدسة على تحسين الدقة وإلا سيتعين تصحيح التشوه بإستخدام البرمجيات.

تمتلك شركة Xiaomi العديد من مراكز البحث والتطوير حول العالم، بما في ذلك بكين وشنغهاي وشنتشن ونانجينغ وطوكيو وسانتياغو وبنغالور وباريس وتامبير. تم تكليف مراكز البحث والتطوير هذه بتطوير وتحسين العتاد والبرمجيات الخاصة بهواتف الشركة الصينية، وهذه نتيجة عملهم.