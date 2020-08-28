سَجل لتحصل على دعوة لشراء جهاز Sony Playstation 5

فاطمة أيت طالب - دبي - سيتم إطلاق جهاز Playstation 5 من قبل شركة Sony في وقت لاحق من هذا العام، ولكننا نعتقد أنه نظرًا إلى ما حدث في عمليات الإطلاق لأجهزة Playstation السابقة، فقد يكون من الصعب الحصول على هذا الجهاز في البداية. لقد سمعنا أن شركة Sony تتطلع إلى التحكم في عدد الطلبات التي يمكن للمستخدمين تقديمها من خلال توفير وحدة واحدة من الجهاز لكل أسرة، وإذا كنت مهتمًا، فإليك كيفية الحصول عليه.

قامت شركة Sony الآن بإطلاق صفحة تسجيل حيث يمكن للاعبين الذين يرغبون في أن يكونوا من أوائل الذين سيشترون Playstation 5 التسجيل. ووفقا لشركة Sony، فقد صرحت بالقول : ” ستكون هناك كمية محدودة من Playstation 5 متاحة للطلب المسبق، لذلك سنقوم بدعوة بعض عملائنا الحاليين ليكونوا من أوائل من يطلبون الجهاز مسبقًا من Sony “.

في الأساس، يُمكن للاعبين المشاركة في السحب حيث إذا تم إختيارهم، سيتم تقديم دعوة لشراء جهاز Playstation 5 لهم وضمان الحصول على وحدتهم الخاصة من الجهاز عندما يصبح متوفرًا للشراء. وكما أوضحت شركة Sony، فسوف تكون هناك كميات محدودة من Playstation 5 عند الإطلاق، لذلك من خلال التسجيل، ستحظى بفرصة أفضل للحصول عليه بمجرد إطلاقه.

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ومع ذلك، ينبغي الإشارة إلى أن التسجيل لا يضمن لك مكانًا، ولكنه يمنحك فرصة في الحصول على دعوة. يحتاج اللاعبون المهتمون إلى ملء الإستمارة الموجودة على موقع Sony على الويب فقط بما في ذلك PSN الخاص بهم ثم التحقق من بريدهم الإلكتروني في المستقبل لمعرفة ما إذا كانوا قد ” فازوا “.