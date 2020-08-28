آبل تعمل عل محتوى إضافي للواقع المعزز من أجل عروضها على خدمة +Apple TV

فاطمة أيت طالب - دبي - ذكرت وكالة الأنباء Bloomberg في آخر تقرير لها أن شركة آبل تستعد لإضافة محتوى الواقع المعزز إلى عروضها المتاحة في خدمة بث الأفلام والمسلسلات والبرامج التلفزيونية +Apple TV. يهدف هذا إلى المساعدة في الحفاظ على المشتركين ووضع الأساس لنظارات الواقع المعزز الذكية Apple Glass القادمة من آبل والتي تردد أنها ستصل في العام 2022.

ستسمح هذه الميزة الجديدة للمعجبين بمشاهدة الشخصيات والأشياء والمواقع من عروضهم المفضلة، على سبيل المثال مشهد المشي على القمر من For All Mankid بإستخدام iPad أو iPhone مُزود بقدرات الواقع المعزز.

يبدو أن القصد من هذا هو أن يكون هناك محتوى إضافي وليس شيئًا تشاهده بالتزامن مع العرض. يُقال أن لدى شركة آبل المزيد من المحتوى الإضافي لتعزيز عروضها، بما في ذلك التدوينات الصوتية عنها.

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تم التخطيط لإطلاق ميزة الواقع المعزز في الأصل في وقت لاحق من هذا العام، وذلك بالتزامن مع تشكيلة iPhone 12 Series نظرًا لأن بعض الطرازات في هذه التشكيلة ستأتي مع المستشعر LiDAR. هذا أيضًا هو الوقت الذي ستنتهي فيه الإشتراكات المجانية التي حصل عليها العملاء لأن شركة آبل منحت إشتراكًا مجانيًا لمدة عام كامل في خدمة +Apple TV لكل من يقوم بشراء هاتف iPhone أو iPad جديد.

ومع ذلك، أدى تفشي جائحة COVID-19 إلى تأخير تطوير البرمجيات وإنتاج الأفلام اللازمين لهذه الميزة، لذلك تم تأجيل الإطلاق إلى العام 2021.