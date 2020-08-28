Xperia 5 II يظهر في صورة رسمية مسربة مع بعض التغييرات الطفيفة على مستوى التصميم

فاطمة أيت طالب - دبي - الهاتف Xperia 5 II والذي ظل غائبًا عن تشكيلة هواتف Sony للعام 2020 على وشك أن يصل، فقد قام المسرب الأمريكي الشهير Evan Blass المعروف بإسم الشهرة evleaks اليوم بنشر أول صورة رسمية مسربة لهذا الهاتف في حسابه الرسمي على شبكة تويتر. وإنطلاقًا من هذه الصورة، يتضح لنا أن الهاتف Xperia 5 II يملك نفس تصميم الهاتف Xperia 1 II الحالي، ولكن هناك بعض الإختلافات.

لنبدأ مع الكاميرا في الخلف، فنحن مسرورين برؤية شعار ZEISS T في مكانه. ومع ذلك، فقد تم إزالة مستشعر Time Of Flight الذي رأيناه في الهاتف Xperia 1 II. وبغض النظر عن ذلك، فمن المفترض أن تكون قدرات كاميرا Xperia 5 II مماثلة لقدرات كاميرا Xperia 1 II.

الإختلاف الآخر هو تواجد زر جديد بجانب زر إلتقاط الصور. وتجدر الإشارة إلى أن Sony تُعتبر الشركة الوحيدة التي لا تزال تٌقدم زر فعلي خاص لإلتقاط الصور في هواتفها الذكية، ولكن هناك الآن زر آخر إضافي بجانب زر التصوير لا نزال نجهل ما هو دوره.

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وبغض النظر عن ذلك، فنحن نلاحظ أن الهاتف Xperia 5 II سيضم كذلك مستشعر بصمات الأصابع في زر التشغيل على الجانب، وبالضبط أسفل أزرار التحكم بالصوت، كما أنه سيحصل على منفذ السماعات 3.5mm على عكس الهاتف Xperia 1 II.

للآسف، لم يكشف لنا Evan Blass عن حجم شاشة الهاتف Xperia 5 II، ولكن الطراز الأصلي جاء مع شاشة بحجم 6.1 إنش، وهو حجم كبير بما فيه الكفاية لعدم تصنيف هذا الهاتف ضمن تشكيلة Xperia Compact Series. ومع ذلك، فقد سمعنا في وقت سابق من هذا العام أن شركة Sony تخطط لتقليص حجم الشاشة إلى 5.6/5.8 إنش، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجعل Xperia 5 II أصغر هاتف 5G في السوق. ومع ذلك، سيتعين علينا الإنتظار لفترة قبل أن نتأكد من كل شيء.

تم الإعلان عن الهاتف Xperia 5 الحالي في معرض IFA 2019، والتاريخ قد يعيد نفسه هذا العام، وهذا ما يعني بأننا قد نرى الهاتف Xperia 5 II في معرض IFA 2020 المقرر عقده في الأسبوع المقبل بالعاصمة الألمانية، برلين.