فاطمة أيت طالب - دبي - لم يكن حدث Samsung Unpacked الذي أقيم في اليوم الخامس من شهر أغسطس الجاري كافيًا لشركة سامسونج للكشف عن جميع التفاصيل حول أجهزتها الجديدة، لذلك قررت الشركة الكورية الجنوبية عقد الجزء الثاني من هذا الحدث في اليوم 1 سبتمبر على الساعة الثانية مساءً بالتوقيت العالمي. وكما يوضح الملصق المصاحب، فسوف يتمحور هذا الحدث حول الهاتف القابل للطي Galaxy Z Fold 2 الذي تم التشويق إليه في حدث Samsung Unpacked السابق.
منذ ذلك الحين، رأينا الكثير من التسريبات بما في ذلك مقطع فيديو لمراجعة سريعة أعطانا نظرة جيدة على العتاد والبرمجيات الخاصة بالهاتف Galaxy Z Fold 2 الجديد. آخر علامة إستفهام متبقية هي السعر الرسمي للجهاز.
كانت هذه تفاصيل خبر سامسونج تُجدول حدثًا جديدًا من أجل هاتفها القابل للطي Galaxy Z Fold 2 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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