شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذا السبب فيس بوك غير راضٍ عن تحديث أبل المقبل iOS14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يركز تحديث نظام التشغيل القادم من أبل - iOS 14 - كثيرًا على إعادة عناصر التحكم في الخصوصية للمستخدمين، وفي الواقع ، التغييرات جذرية لدرجة أنها جعلت أكبر منصة وسائط اجتماعية ، فيس بوك ، متوترة، ففي منشور مدونة حديث، حذر فيس بوك المطورين من أن iOS 14 سيعطل الإعلانات المستهدفة.

وهذا يعني أن مستخدمي أيفون الذين يستخدمون iOS 14 قد يشاهدون إعلانات لا صلة لها بهم، مما سيؤدي في النهاية إلى انخفاض النقرات وبالتالي تقليل الأرباح، وقد أصدر فيس بوك إشعارًا مفصلاً يسمى "Preparing Our Partners for iOS 14" لجعل الجميع يفهم كيف أن المزيد من الخصوصية للمستخدمين قد يعني عملًا أقل لشركاء فيس بوك.

إذن ، ما الذي غيرته أبل في iOS 14؟

لقد جعلت أبل ببساطة من الصعب للغاية على مطوري التطبيقات، بما في ذلك فيس بوك، تتبع المستخدمين، وبدون التتبع الصحيح، لا يمكن خدمة الإعلانات المستهدفة، وهناك شيء يسمى IDFA أو ببساطة يسمى ID للمعلنين، إنه رمز عشوائي تعينه أبل لجهاز أيفون أو iPad، والآن ، يمكن للتطبيقات جمع هذا الرمز الفريد لتتبع سلوك المستخدم عبر استخدام الإنترنت.

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وهذا يعني أن فيس بوك يتتبعك بوضوح عندما تستخدم تطبيق فيس بوك ولكن مع IDFA يمكنه أيضًا تتبع مواقع الويب التي تتصفحها والتطبيقات الأخرى التي تستخدمها ومقدار الوقت الذي تقضيه في قراءة أي نوع من المقالات ونوعها من المنتجات التي تنقر فوقها والمزيد.

والآن ، مع هذه البيانات ، تقدم فيس بوك وشركاؤها إعلانات مستهدفة للمستخدمين عند استخدامهم لتطبيقات أخرى أو تصفح مواقع الويب بشكل عام عبر برنامج Audience Network الخاص بـفيس بوك، فعلى سبيل المثال ، إذا كنت تقضي الكثير من الوقت في البحث عن قمصان بيضاء على الإنترنت ، فإن برنامج Audience Network على فيس بوك سيساعد معلني القمصان البيضاء على عرض الإعلانات أثناء لعبك Candy Crush.

لكن ما فعلته أبل مع iOS 14 هو أنها ستطلب من المستخدمين ما إذا كانوا يريدون أن يتم تعقبهم بواسطة تطبيقات مثل فيس بوك وشركائهم أم لا، لذلك ، قبل أن يتمكن أي تطبيق من تتبعك أو مشاركة بياناتك باستخدام IDFA المعين من قبل أبل ، سيطلب إعداد الخصوصية الجديد في iOS 14 الإذن.

ومن المحتمل أن عددًا قليلاً من المستخدمين سيرغبون فعلاً في التعقب عبر الإنترنت ومساعدة فيس بوك على تغذية سجل التصفح الخاص بهم، وقد أبلغ فيس بوك المطورين أنهم يستسلمون بالفعل في الوقت الحالي ولن يستخدموا IDFA بعد الآن لتتبع المستخدمين.

حيث قالت الشركة "لن نجمع معرّف المعلنين (IDFA) على تطبيقاتنا الخاصة على أجهزة iOS 14، ونعتقد أن هذا النهج يوفر قدرًا كبيرًا من اليقين والاستقرار يمكننا توفيره لشركائنا في هذا الوقت، وقد نعيد النظر في هذا القرار حيث تقدم أبل مزيدًا من الإرشادات "، كما ورد في منشور المدونة، وأضاف: "في النهاية ، على الرغم من بذل قصارى جهدنا ، قد تجعل تحديثات أبل Audience Network غير فعالة إلى حد كبير على نظام التشغيل iOS 14 ، وقد لا يكون من المنطقي تقديمها على نظام التشغيل iOS 14".