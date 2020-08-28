شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة App Clips الجديدة فى نظام تشغيل iOS 14 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وفرت شركة أبل ميزة جديدة في نظام iOS 14 والتى تعرف بـ App Clips حيث تتيح للمستخدمين تنزيل إصدار أصغر من التطبيقات للقيام بمهمة محددة، ورغم أنه تم تقديمها خلال فعاليات "WWDC 2020"، فقد تساءل بعض المستخدمين والمطورين عن كيفية عملها نظرًا لأن App Clips لم تكن متاحة حتى الإصدار التجريبي الخامس من نظام iOS 14.

ميزة App Clips

تعد بمثابة طريقة جديدة لعرض أجزاء محددة من تطبيقات الطرف الثالث عبر النظام دون الحاجة إلى تثبيتها، حيث تتيح الوصول إلى أجزاء من التطبيق دون تثبيته على هاتف آيفون أو جهاز آيباد، حيث تقدم التطبيقات المصغرة مع وظائف محدودة تركز على المهام البسيطة والسريعة.

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وتتيح App Clips التكامل مع "Apple Pay"، وهو ما يعني أن المستخدم لن يضطر إلى إدخال معلومات بطاقته الائتمانية في كل مرة تستخدمها، ويمكنها أيضًا التحقق من موقع المستخدم وتقديم إشعارات فورية لمدة ثماني ساعات بعد استخدامها، حيث يتيح لك هذا إغلاق عرض المقطع والاستمرار في تلقي التنبيهات ذات الصلة.

كذلك من السهر الوصول إلى جميع مقاطع التطبيقات المستخدمة في الفترة الأخيرة، وذلك عبر صفحة مكتبة التطبيقات الجديدة، حيث سيكون هناك قسم مخصص جديد، ومن خلاله سيكون من السهل على المستخدمين تثبيت الإصدارات الكاملة لتلك التطبيقات.