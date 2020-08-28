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اضافة خلفيات متحركة على ويندوز 10 نوع جديد من التخصيص و نوع سهل ايضًا لتستطيع تحسين تجربة ويندوز 10 الخاصة بك بكل سهولة. و كون ان نظام ويندوز 10 لا يدعم الا الخلفيات الثابتة فهذا الأمر للبعض سئ. الكثير من الناس يفضلون استخدام الخلفيات المتحركة و المتغيرة على الخلفيات الثابتة في هذا المقال نستعرض كيف تضيف خلفيات متحركة و تستعملها على ويندوز 10 بكل سهولة. فأكمل قراءة المقال لتعرف كيف.

ماذا نستعمل؟

في ويندوز XP كان هناك تطبيق DreamScene XP و لكن بالطبع كان هذا داعمًا لويندوز XP فقط. و لذلك على ويندوز 10 سنستعمل Video wallpaper و الذي سيساعدنا على اضافة خلفيات متحركة لويندوز 10. للأسف هذا التطبيق ليس مجانيًا. ستحصل على تجربة مجانية نعم و لكن لفترة مؤقتة بعد ذلك ستحتاج لشراء النسخة الكاملة بسعر 20 دولار. سأترك رابط تحميل هذه الأداة ايضًا. اكمل القراءة ايضًا لتتعرف على كيفية استخدامها

تحميل الأداة

كيفية اضافة خلفيات متحركة على ويندوز 10

قم بتثبيت التطبيق و فتحه

بعد فتحك للتطبيق مباشرة سيقوم بتغيير الخلفية الى واحدة من الخلفيات المتحركة المدمجة به

يمكنك الدخول من هنا لتحميل خلفية جديدة تستعملها مع التطبيق او اذا كان معك خلفيات متحركة اخرى على هيئة GIF او ملفات فيديو

بعد تحميلك للخلفية اضغط على زر + لإضافتها الى الخلفيات المتحركة

بعد ذلك عند اختيارك للخلفية سيتم تطبيقها على الكمبيوتر بسهولة

شرح التطبيق

التبويب الأساسي

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تطبيق Video Wallpaper اشبه بمشغل وسائط متعددة على الكمبيوتر و لكنه لا يشغلها لتشاهدها بل يشغلها كـOverlay على الخلفية الخاصة بك. اي انه يساعدك على اضافة خلفيات متحركة كأنك تقوم بإضافة ملفات فيديو الى تطبيق Media Player. كذلك كل الخلفيات تضاف الى Playlist خاصة و يمكنك من انشاء Playlist خاصة بك. وجود ازرار التحكم ايضًا ستتيح لك التغيير و التحكم في تشغيل الخلفية و ايقافها. و كذلك في صوت الفيديو ان كان به.

تبويب الإعدادات

من خلال تبويب الإعدادات يمكنك التحكم بتشغيل التطبيق بحيث يعمل التطبيق عند تشغيلك للجهاز وحده. او يظهر ايكونة انه يعمل بالخلفية. و متى يقوم التطبيق بعمل Pause للخلفية عندما تستعمل تطبيقًا يستغل الشاشة كاملة او عندما تكون البطارية ضعيفة. هذه اعدادات حتى لا تواجه مشاكل في تشغيل الخلفية نفسها.

اضافة خلفيات متحركة على ويندوز 10

فكما تحدثتا التظام نفسه لا يدعم تشغيل اي خلفيات متحركة و غير موجودة بالنظام بشكل افتراضي و هذا سئ فعلًا و لكنها ليست معضلة كبيرة عند الجميع. بعض الناس فقط من يحبون خلفيات متحركة على اجهزتهم. لكن تطبيق مثل تطبيق Video wallpaper مساعد بشكل كبير على تنفيذ المطلوب منه و هو افضل خيار لتستطيع اضافة خلفيات متحركة على ويندوز 10. لذلك استعملناه في هذا المقال. و هو افضل تطبيق من اجل اضافة خلفيات متحركة على ويندوز 10

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