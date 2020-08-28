شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: ليس لمستخدمى آيفون.. وصول الموسم الجديد من Fortnite والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت شركة Epic Games الموسم الجديد من لعبة الفيديو الشهيرة "Fortnite" أمس الخميس، حيث تم فى هذا التحديث استبعاد مستخدمى آيفون وآيباد بسبب معركة قانونية مع شركة أبل، حيث قامت عملاق الآيفون بإزالة اللعبة من متجر التطبيقات الخاص بها بعد أن طعنت Epic Games فى سياسة الشركة المتمثلة فى أخذ جزء من عمليات الشراء التى تتم داخل التطبيق من خلال السماح للمستخدمين بدفع Epic مباشرة بسعر أرخص.

ويضم الإصدار الجديد الذى أطلق عليه اسم Nexus War، شخصيات Marvel بما في ذلك Thor وIron Man وShe-Hulk وStorm وDoctor Doom، وقد قامت لعبة "Fortnite" ومنافستها المبكرة، PUBG المدعومة من Tencent، بترويج مفهوم البقاء على قيد الحياة على غرار ساحة المعركة الملكية حيث يتم إسقاط 100 لاعب على جزيرة لمحاربة بعضهم البعض حتى الموت.

وتحظى لعبة Fortnite، التى اجتذبت أكثر من 350 مليون لاعب على مستوى العالم، بشعبية خاصة بين اللاعبين الأصغر سنًا وأصبحت أحد شريان الحياة القليلة إلى العالم الخارجي للأطفال المحاصرين في المنزل أثناء جائحة فيروس كورونا.

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ولا تزال كل من أبل وEpic Games في خضم معركة قانونية مستمرة حيث تقاضي Epic شركة أبل بسبب ممارسات السوق غير العادلة في متجر التطبيقات، وعقب إزالة اللعبة من متاجر التطبيقات التابعة لكل من أبل وأندرويد، وجهت Epic Games دعاوى قضائية إلى كل من عمالقة التكنولوجيا، وفي يوم الثلاثاء، حققت Epic Games فوزًا صغيرًا لأن المحكمة لن تسمح لشركة أبل بقطع العلاقات مع واجهات برمجة التطبيقات ومحرك Unreal Engine؛ وهي منصة ألعاب مستخدمة على نطاق واسع مملوكة لشركة Epic Games.

وكان التحذير هو أن أبل ليس عليها إعادة Fortnite إلى متجر التطبيقات، ولكن هذا يعني أيضًا أن لاعبي Fortnite على أجهزة أبل لن يكونوا قادرين على لعب أحدث موسم من اللعبة، وقد أكدت Epic Games هذا في الأسئلة الشائعة المحدثة بخصوص المعركة بينها وبين أبل، موضحة أنها لا تنوي العودة إلى استخدام نظام الدفع من أبل.

وعلى الرغم من أن أجهزة أبل لن تكون قادرة على لعب الموسم الجديد من اللعبة، إلا أنه يمكن للاعبين الاستمرار في اللعب بإصدار 13.40، ولكن لن يتمكنوا من التحديث، كما أن لاعبي Fortnite على أجهزة أبل لن يتمكنوا من اللعب ضد أي لاعبين سوي مستخدمي أجهزة أبل مثلهم، لذلك سيتم استبعادهم من اللعب الجماعي عبر الإنترنت.