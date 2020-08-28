شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مسبار المريخ الصينى يبتعد عن الأرض 10.75 مليون كيلومتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سافر مسبار المريخ الصينى "تيانون-1" نحو 100 مليون كيلومتر حتى صباح اليوم الجمعة، بحسب ما ذكرت مصلحة الفضاء الوطنية الصينية، حيث يعمل مسبار المريخ فى حالة مستقرة، وأكمل حمولاته المتعددة الفحص الذاتى، وسافر فى المدار لمدة 36 يوما وهو الآن على بعد 10.75 مليون كيلومتر من الأرض.

وتم إرسال المسبار إلى المدار الانتقالى بين الأرض والمريخ على متن الصاروخ الحامل لونج مارتش-5 يوم 23 يوليو الماضى، ويتوقع أن يسافر 470 مليون كيلومتر قبل وصوله إلى المريخ وسيكون على بعد نحو 195 مليون كيلومتر من الأرض عند ذلك الوقت، حسبما ذكر مصدر من مركز برنامج استكشاف القمر والفضاء التابع للمصلحة، بحسب شينخوا.

والتقط مسبار المريخ صورة للأرض والقمر وأجرى أول تصحيح مداري له حتى الآن، واعتبارا من يوم 19 أغسطس الجارى، أكملت حمولات متعددة على مسبار المريخ، بما فيها مقياس المغناطيسية للمريخ ومقياس طيف المعادن للمريخ والكاميرا عالية الدقة، الفحص الذاتى. ونقلت البيانات العلمية للحمولات الى الأرض بشكل سلس، ما يؤكد أنها في حالة طبيعية، كما تم تنفيذ مهام متعددة للتحكم في الطيران بشكل طبيعى.

وقالت المصلحة إن المسبار سيقوم بإجراء مناورات فى الفضاء السحيق وعدة تصحيحات مدارية وتنفيذ مهام في التحليق على المدار والهبوط والتجول عندما يقترب من مدار المريخ.