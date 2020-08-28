الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت.. وتحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

كتب: ضياء السقا

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاع طفيف بالدرجات، حيث يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقس معتدل وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة ، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس ، فيما تصل معدلات الرطوبة بالقاهرة والوجه البحرى 78 % .

وتوقع الخبراء في بيان، أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة، والرياح معتدلة.

وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف ، و على شمال الصعيد يكون الطقس لطيف، وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجات، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 25 درجات، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجات، وسوهاج العظمى 48 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 41 درجة والصغرى 28 درجة.

وفي سياق متصل، أعلن خبراء الأرصاد الجوية المصرية أن البلاد ستشهد موجة شديدة الحرارة، خلال هذا الأسبوع، وكذلك ارتفاعا كبيرا في الرطوبة يصل إلى أرقام قياسية وفقا لسبوتنيك الروسية.

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وأشارت الهيئة إلى تأثر مصر بموجة حارة، وأن درجات الحرارة سترتفع تدريجيا، بداية من اليوم الجمعة، وتستمر حتى منتصف الأسبوع.

تفاصيل موعد وصولها وذروتها ونهايتها

وأوضحت الهيئة، أن فترة تأثير الموجة الحارة ستكون من (السبت إلى الثلاثاء) وتكون ذروتها الأحد والاثنين ولا تخلو من الرطوبة النسبية مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس، ويجعل الجو شديدة الحرارة.

وأضافت أن ذلك يرجع إلى تقدم كتلة هوائية شديدة الحرارة من شبة الجزيرة العربية على جميع الأنحاء يرافقها مرتفع علوي يعمل على زيادة الحرارة في طبقات الجو العليا.

وأوضحت الهيئة أن نسبة الرطوبة تتراوح بين 70% و80% على القاهرة والوجه البحري، وتصل إلى 90% على السواحل الشمالية.