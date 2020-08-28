شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيلون ماسك يؤكد أن مصنع تسلا فى نيفادا تعرض لهجوم إلكتروني "خطير" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال "إيلون ماسك" إن مصنع تسلا في ولاية نيفادا كان هدفًا لهجوم أمن إلكتروني "خطير"، مؤكداً تقريرًا إعلاميًا ادعى أن أحد موظفي الشركة ساعد مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) على احبط الهجوم، فيما قال موقع "Teslarati'' الإخباري، إن شركة صناعة السيارات الكهربائية هي الشركة التي لم يكشف عن هويتها في بيان أصدرته وزارة العدل الأمريكية، الثلاثاء، بشأن اعتقال مواطن روسي، فيما يتعلق بهجوم مخطط على شركة مجهولة الهوية.

وقال موسك في تغريدة على تويتر: "كان هذا هجومًا خطيرًا"، وذلك ردًا على مقال Teslarati الأخير.

فيما قالت وزارة العدل إن إيجور إيجورفيتش كريوتشكوف، 27 عامًا، وهو مواطن روسي، تم القبض عليه ووجهت إليه تهمة التآمر لإلحاق ضرر عمد بجهاز كمبيوتر محمي من خلال محاولة تجنيد موظف لإدخال برنامج ضار إلى نظام، وقال البيان إن البرنامج الخبيث كان يهدف إلى استخراج البيانات من الشبكة ثم تهديد الشركة للحصول على فدية.

ووفقًا لوزارة العدل، كان Kriuchkov قد وعد الموظف بحافز قدره مليون دولار عند إدخال البرامج الضارة في النظام، لكن الموظف نبه مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي نجح في إحباط الهجوم، وفقًا لشكوى قدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي في لاس فيجاس.