شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جامعة تكنولوجية صينية تستعين بطريقة بدائية لمساعدة الطلاب على إنزال أمتعتهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتميز الجامعات المتخصصة فى مجال التكنولوجيا بتوفير كل الوسائل التكنولوجية الحديثة، وذلك للعمل على راحة طلابها، واستخدام التكنولوجيا بسكل عملى لتوفير الوقت والمجهود لطلابها، ومواكبة أحدث ما وصل إليه العالم في هذا المجال.

لكن أحيانا يكون الحل الأبسط والبدائى هو الأكثر عملية فى حالات كثيرة، إذ اتاحت جامعة تكنولوجية صينية حل بسيط لمساعدة الطلاب على نقل أمتعتهم من الأدوار العليا حتى الأرضى، بطريقة بسيطة بدائية، لكنها وفرت وقت وجهد كبير،ولا تحتاج إلى أي مصدر طاقة لتشغيلها وهو ما يجعلها صديقة للبيئة، وفقا لموقع سبوتنيك.

ونشرت صحيفة "الشعب" الصينية مقطع فيديو، رصد استخدام شريط طويل من قماش مقوى تم تصميمه على شكل مستطيل مفتوح من الأعلى، لنقل أمتعة الطلاب الثقيلة من الأدوار العلوية إلى الأرض دون عناء.

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إنزال الأمتعة



طريقة بدائية لنقل الأمتعة

وتدور الفكرة ببساطة فى استغلال طاقة القصور الذاتي للأجسام التي يتم إخراجها من النافذة ووضعها على طرف الشريط القماشي لتنزلق إلى أسفل.

جامعة العلوم والتكنولوجيا الإلكترونية في الصين، تستخدم تلك الطريقة لمساعدة الطلاب في نقل أمتعتهم من الأدوار العلوية بسهولة، وأشار الموقع إلى أن تلك الجامعة تقع في في تشنجدو بمقاطعة سيتشوان.

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