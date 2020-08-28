شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "وول مارت" تتشارك مع مايكروسوفت فى صفقة الاستحواذ على TikTok والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت شركة "وول مارت" إنها تشارك مع مايكروسوفت فى صفقة TikTok المحتملة، حيث يعمل بائع التجزئة على الترويج للشراكة كطريقة لتوسيع نشاطه الإعلانى وتنمية سوق الطرف الثالث، ويأتى ذلك فى الوقت الذى تشير فيه التقارير إلى أن مايكروسوفت على وشك الانتهاء من صفقة مع TikTok، والتى يمكن الإعلان عنها فى الأيام المقبلة.

وقال متحدث باسم "وول مارت" فى بيان لـ CNBC: "الطريقة التى دمجت بها TikTok إمكانيات التجارة الإلكترونية والإعلان في الأسواق الأخرى هى فائدة واضحة للمبدعين والمستخدمين فى تلك الأسواق، ونعتقد أن وجود علاقة محتملة مع TikTok US بالشراكة مع مايكروسوفت يمكن أن تضيف هذه الوظيفة الرئيسية وتزود وول مارت بطريقة مهمة لنا للوصول إلى عملاء omnichannel وخدمتهم بالإضافة إلى تنمية أسواقنا الخارجية وأعمالنا الإعلانية، ونحن على ثقة من أن شراكة “وول مارت” و مايكروسوفت ستلبي توقعات مستخدمي TikTok في الولايات المتحدة مع تلبية مخاوف المنظمين الحكوميين في الولايات المتحدة".

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ولن تكون شراكة وول مارت ومايكروسوفت الأولى بين الشركتين، حيث تعاونت مايكروسوفت و"وول مارت" لمواجهة أمازون قبل عامين، وقد أدت الصفقة إلى استخدام "وول مارت" لـ Azure ومايكروسوفت 365 عبر أعمالها، إلى جانب مشاريع جديدة تركز على التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي ومنصات البيانات.

وتأتي مشاركة وول مارت TikTok أيضًا بعد ساعات فقط من استقالة كيفن ماير من منصب الرئيس التنفيذي لشركة TikTok بسبب الاضطرابات السياسية المستمرة.

وطالب ترامب بأن تقوم شركة أمريكية بشراء أعمال TikTok الأمريكية، وبرزت مايكروسوفت كمرشح أول في المحادثات الجارية، كما ورد أن شركات مثل Oracle وNetflix كانت مهتمة أيضًا بـ TikTok، مع تقرير واحد على الأقل يشير إلى أن Oracle تقترب من تأمين نوع من الصفقات.