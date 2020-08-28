سعر و مواصفات Asus Zenfone 7 – مميزات و عيوب اسوس زينفون 7

هاتف مثل Asus Zenfone 7 يستحق الشراء في عدة حالات. اهمها هي انك ترغب في تجربة جديدة الهاتف نفسه تجربة مبتكرة فعلًا خاصة من نقطة الكاميرات ففكرة وجود الكاميرات الخلفية بمحرك يجعلها كاميرتك الأمامية و الخلفية في نفس الوقت. لذلك الهاتف جيد

Asus Zenfone 7 بعتاد ايضًا ممتاز. فهو بمعالج رائد و ببطارية كبيرة الحجم و سرعة شحن عالية. كل شئ في هذا الهاتف جيد جدًا. سعر Asus Zenfone 7 هو 13915 بتحويل 600 يورو و اضافة الضرائب المفروضة. تسعير ممتاز يضعه في مواجهة OnePlus 8 القريب من سعره. سأختار OnePlus لثقتي بها. لكن تجربة Asus ستكون جديدة.