مجموعة مواقع مفيدة من الانترنت المظلم

يعتبر الانترنت المظلم واحداً من اسرار شبكة الانترنت العالمية والتي لا يتمكن الكثير من المستخدمين من الدخول إليه والوصول إلى محتوياته.

في الواقع تتمتع مواقع الانترنت المظلم بسمعة سيئة للغاية وهي سمعة حقيقية أيضاً حيث أن هذه المواقع أشبه بمنطقة مشبوهة يجتمع فيها جميع المجرمين من كافة الأنواع حول العالم فستجد هناك تجار المخدرات وتجار العبيد وبالطبع القتلة ولكن هذا ليس كل ما يحتويه الانترنت المظلم .

فمن خلال الشبكة ستجد مجموعة أخرى من المواقع المفيدة قليلاً والتي تقدم معلومات علمية ومعلومات سرية غير مصرح بنشرها أو حتى مواقع تعمل في مجال البت كوين من شراء وبيع وغيرها وكل هذه الأمور ستجدها منتشرة وبكثرة على الانترنت المظلم على عكس الانترنت العادي الخاص بنا .

كيفية الدخول الى الانترنت المظلم :

في الواقع لن أتحدث كثيراً عن هذه النقطة تحديداً ولكن هناك بضعة أمور يجب أن تعرفوها قبل أن تحاول حتى الدخول إلى الانترنت المظلم .

هناك جزء كبير من مواقع الانترنت المظلم وتجاره يعتمدون على بيع معلومات وأسرار الضحايا ومتصفحين الانترنت لذا إن لم تكن تستخدم سبل حماية وبرامج حماية قوية تستطيع حمايتك من المشاكل الموجودة في الانترنت المظلم فأنصحك الا تحاول حتى الدخول إليه .

لتتمكن من الدخول على الانترنت المظلم بنسبة أمان عالية يجب عليك ان تستخدم متصفح Tor الذي يسمح لك بالدخول على شبكة onion وخدمة VPN لفتح المواقع المحجوبة تكون موثوقة وتقدم نسبة أمان عالية أفضل من غيرها وبالطبع أنصح بأن تكون هذه الخدمة خدمة مدفوعة حتى تتأكد من كونك بأمان .

لا تقم بأعطاء أي بيانات عنك او عن حياتك وحساباتك البنكية وأرقامها لأي مستخدم موجود على الانترنت المظلم ولا تثق بأي شخص هناك .

تنويه هام : لسنا مسؤولين عن دخولك إلى الانترنت المظلم والبحث عن مواقع غير تلك التي سنذكرها هنا حيث ان المواقع التي سنذكرها هنا متأكدين بنسبة 100% من كونها مواقع جيدة وليست خبيثة.

مواقع الانترنت المظلم :

أول المشاكل التي ستقابلك عندما تقوم بالدخول إلى الانترنت المظلم هو انك لن تجد محركات بحث للانترنت المظلم وهذا يعني انك لن تستطيع كتابة كلمة بحث في موقع مثل جوجل مثلاً ومن ثم تنتظر حتى تظهر لك النتائج وتختار منها.

لذا فإن أول موقع انترنت مظلم معنا سنتحدث عنه اليوم هو The Hidden Wiki وهو بمثابة دليل انترنت كامل لجميع المواقع الموجودة على الانترنت المظلم ومنه يمكنك التوجه إلى أي موقع آخر ترغب فيه أو إيجاد أي موقع ترغب في إيجاده.

رابط الموقع : http://zqktlwi4fecvo6ri.onion/wiki/index.php/Main_Page

يمثل هذا الموقع نقطة انطلاق جيدة للمستخدمين الذين يكتشفون الانترنت وعالمه للمرة الأولى .

أما إن كنت من المهتمين بالعلوم والوصول إليها بطريقة مجانية فإن موقع Sci-Hub هو صديقك المثالي حيث يقدم لك هذا الموقع بطريقة مجانية إمكانية الوصول إلى جميع الأبحاث العلمية والأوراق البحثية المنشورة في جميع المنصات العلمية على الانترنت العادي الخاص بنا.

الموقع تأسس في 2011 وهدفه نشر العلوم بدون قيود حيث يرى مؤسس الموقع أنه لا يجب أن يكون هناك حاجز أمام نشر العلم .

رابط الموقع : http://scihub22266oqcxt.onion

موقع Blockchain for bitcoin :

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هذا الموقع موجه خصيصاً لمستخدمي البت كوين والمهتمين بالعملات الرقمية وعمليات التعدين عليها وشراءها وبيعها وهو عبارة عن واحدة من أهم وأشهر المحافظ الإلكترونية لهذه العملات.

ولكن لا تقلق فإن هذا الموقع مزود بجميع شهادات الأمن والحماية لحماية هويتك الحقيقية وحمايتك من السرقة أيضاً على المنصة .

رابط الموقع . https://blockchainbdgpzk.onion

موقع SoylentNews :

يعتبر هذا الموقع واحد من الشبكات الإخبارية القديمة والمنتشرة على الانترنت المظلم حيث يدار بصورة أساسية من مجموعة من المتطوعين وهو يعمل كمان لتجميع الاخبار والمناقشة فيها مع مجتمع زوار الموقع .

الموقع ينشر مجموعة من المقالات الاخبارية والمعلومات العامة بدون قيود او تحرير او حتى توجيهات داخلية او خارجية لذا فهو مناسب للغاية لمن يبحث عن معلومات حرة دون رقابة.

رابط الموقع . http://7rmath4ro2of2a42.onion

أما إن كنت تبحث عن منفذ إخباري يدار من قبل صحفيين ومخبرين حول العالم فإن موقع ProPublica هو هدفك.

يدار هذا الموقع من قبل مؤسسة اخبارية غير ربحية لا تهدف إلى الربح ولكن إلى كشف المشاكل والكوارث التي تحدث عالمياً ويتم تغطيتها كما أنها تقوم بنشر تحقيقات صحفية كبيرة وكثيرة عن المؤامرات التي تحاك عالمياً ضد جميع الدول.

هذا الموقع موجود على شبكة الانترنت المظلم ليضمن سرية محققيه ومخبريه وسرية القراء لكي لا يتعرضوا للمسائلة القانونية او المطاردة.

رابط الموقع . https://www.propub3r6espa33w.onion