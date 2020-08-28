«مائلا للحرارة رطبا» .. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس نهار الجمعة، مائلا للحرارة رطبا على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما يكون معتدلا على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط أحيانا على السواحل الغربية.

ويسود طقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح تنشطة، شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما حالة الطقس ليلا، فيكون لطيفا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدلا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، وتظهر شبورة مائية صباحا على السواحل الشمالية والوجة البحرى والقاهرة.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون: خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: معتدل وإرتفاع الموج فيه من متر ونصف الى مترين والرياح شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 35 24

الاسكندرية 31 21

وادى النطرون 33 22

طنطا 34 23

شبين الكوم 34 23

دمنهور 33 22

بلطيم 32 22

مطروح 30 22

السلوم 32 22

سيوة 35 22

بورسعيد 31 26

دمياط 31 24

الزقازيق 34 23

المنصورة 33 23

الاسماعيلية 36 22

السويس 36 24

العريش 32 23

رفح 31 23

رأس سدر 36 24

نخل 36 18

نويبع 37 27

طابا 36 25

كاترين 33 19

الطور 35 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 38 29

مرسى علم 37 29

الفيوم 35 24

بنى سويف 36 24

المنيا 37 22

أسيوط 37 23

سوهاج 38 25

قنا 39 26

الأقصر 39 27

أسوان 40 26

ادفو 39 26

أبوسمبل 40 27

الوادى الجديد 39 24

شلاتين 37 27

ابو رماد 36 27

حلايب 37 28

رأس حدربة 36 28