شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. 7 خطوات تساعدك على حذف موقعك بفيس بوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفظ فيس بوك بسجل منفصل لمواقعك، وإذا كنت تريد حذف هذا السجل، فيمكنك القيام بذلك من خلال تطبيق الهاتف المحمول أو المتصفح، وذلك من خلال بعض الخطوات البسيطة على حسابك، والتى نرصدها وفقا لما ذكره موقع "the verge"، بشأن حماية الخصوصية وإلغاء أى محاولة إلكترونية لتتبع موقعك.



استخدام تطبيق أندرويد استخدام تطبيق أندرويد • فى تطبيق فيس بوك، اضغط على ثلاثة خطوط متوازية فى الزاوية اليمنى العليا.

• قم بالتمرير لأسفل واضغط على "الإعدادات والخصوصية".

• اضغط على "الإعدادات".

• قم بالتمرير لأسفل واضغط على "الموقع"، الموجود تحت العنوان الفرعى "الخصوصية، الذى سينقلك هذا إلى صفحة "إعدادات الموقع".

• اضغط على "سجل الموقع" لتنتقل إلى الصفحة التالية، حيث يمكنك السماح أو رفض إذن فيس بوك لحفظ سجل موقعك.

• إذا كنت ترغب فى حذف سجل موقعك الحالى، فاضغط على "عرض سجل الموقع" وأدخل كلمة المرور إذا طُلب منك ذلك.

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اضغط على النقاط الثلاث فى الزاوية اليمنى العليا، حيث يمكنك الآن إما "حذف هذا اليوم" أو "حذف سجل المواقع بالكامل"، اضغط على الأخير، سيسألك إذا كنت متأكدًا؟ إذا كنت كذلك، فاضغط على "موافق".

• مرة أخرى على صفحة "إعدادات الموقع"، يمكنك الضغط على "الوصول إلى الموقع" لإيقاف تشغيل الوصول إلى الموقع أو تشغيله فقط أثناء استخدام التطبيق.



استخدام المتصفح استخدام المتصفح • اضغط فى فيس بوك فوق السهم الصغير بجوار رمز التنبيهات فى الزاوية اليمنى العليا، ثم اضعط على "الإعدادات والخصوصية"> "اختصارات الخصوصية".

• اضغط على "إدارة إعدادات موقعك".

• فى صفحة "إعدادات الموقع"، اضغط على زر "عرض سجل المواقع".

• اضغط على النقاط الثلاث فى الزاوية اليمنى العليا، وكما هو الحال مع تطبيق الهاتف، يمكنك الآن إما "حذف هذا اليوم" أو "حذف كل سجل المواقع".

• فى صفحة "إعدادات الموقع"، يمكنك أيضًا تشغيل سجل المواقع أو إيقاف تشغيله للأجهزة المحمولة الخاصة بك.