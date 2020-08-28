شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الدراسة على الأبواب.. 4 مزايا جديدة قادمة لـZoom لتسهيل التعلم عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت خدمة الفيديو Zoom مزايا جديدة لتعزيز مشاركة الطلاب وإدارة الفصل الدراسى مع اقتراب عودة المدارس، وستكون المزايا القادمة متاحة للمعلمين والطلاب فى جميع أنحاء العالم مجانًا، كما أعلنت الشركة أن هذه المزايا التى قد تأتى إلى تطبيق Zoom تشمل معرض قابل للتخصيص، وتعدد التثبيت، وإلغاء كتم الصوت بموافقة.

ولتحسين إدارة الفصل، أصبح بإمكان الطلاب الآن إنشاء ترتيب جلوس افتراضى فى الفصل الدراسى، بينما بفضل ميزة المعرض القابل للتخصيص، يمكن تغيير ترتيب المشاركين حسب الرغبة، وستعمل الميزة على قفل المعرض فى تكوين ثابت لن يتغير حتى عندما يتحدث شخص جديد أو يدخل الغرفة.

وستمكن ميزة التثبيت المتعدد المستخدم من تثبيت ما يصل إلى 9 مشاركين على الشاشة، وقالت Zoom إن الميزة ستكون مفيدة للمدرسين والطلاب الذين يستخدمون لغة الإشارة لأنها لا تؤدى تلقائيًا إلى ظهور المتحدث فى شاشة العرض، كما أنها ستساعد الطلاب الصم أو ضعاف السمع.

وباستخدام ميزة الأضواء المتعددة، سيتمكن المعلمون من تسليط الضوء على ما يصل إلى تسعة مشاركين فى الاجتماع بأكمله، وبالتالى يمكنهم إنشاء مجموعة مخصصة ومرئية للفصل بأكمله.

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وفى المستقبل سيتمكن المعلمون من إعادة صوت المشاركين بشكل انتقائى، وستكون الميزة مفيدة فى المواقف التى قد لا يكون لدى الطلاب فيها القدرة على إعادة الصوت مرة أخرى، مثل طلاب الصف K-2 الذين قد لا يعرفون كيفية تشغيل ميكروفوناتهم أو الطلاب الذين يعانون من قيود مادية أو قيود أخرى تمنعهم من الوصول إلى عناصر التحكم فى كتم الصوت.

قالت Zoom فى بيان: "لحماية خصوصية الطلاب والحفاظ على تحكم المشاركين، سيطلب Zoom من مضيف الاجتماع وجميع المشاركين الاشتراك فى هذا التحكم الصوتي".

ويمكن للمشاركين إلغاء هذا الإذن فى أى وقت، بما فى ذلك بين الاجتماعات، وميزة أخرى قادمة إلى Zoom هى غرفة الاختراق، وسيتمكن المستخدمةن من إنشاء غرف استراحة ذات طابع خاص أو مجموعات قراءة ودعوة الطلاب للتنقل بينهم بناءً على اهتماماتهم.